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共創幸福力！ 南市家庭教育中心集點送十鼓門票

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南是家庭教育中心推出「愛的數位集點卡」活動，集滿10點就可以免費兌換「十鼓仁糖文創園區」門票1張。記者鄭惠仁／攝影
台南是家庭教育中心推出「愛的數位集點卡」活動，集滿10點就可以免費兌換「十鼓仁糖文創園區」門票1張。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局提倡家庭教育學習，凝聚家庭成員向心力，家庭教育中心今年首度推出「愛的數位集點卡」活動，民眾只要透過行動裝置，加入台南市家庭教育中心LINE官方帳號，並參加指定活動或課程，即可集點，集滿10點就可以免費兌換「十鼓仁糖文創園區」門票1張。

市長黃偉哲表示，南市一直致力於家庭教育推廣，每年規畫許多親職教育、婚姻教育、倫理教育等活動供民眾參與，活動甚受歡迎，除安排學習型講座外，也規畫親子共讀共遊共作、幸福啟航婚姻工作坊及祖孫玩很大等多元化的系列活動，讓學習更添豐富趣味性，並加深家人間情感連結，使家人關係更為緊密。

家庭是每個人最早接觸的社會團體，良好的家庭氛圍，更是學童健康成長的首要關鍵。教育局長鄭新輝指出，多數家庭平日因工作或學業繁忙，家人相處時間大幅減少，透過共同參與輕鬆有趣的體驗活動，增進家人互動機會，並增加親子話題，創造家人彼此間美好回憶。

家庭教育中心主任張冰嫈說，即日起至今年12月31日止，只要加入台南市家庭教育中心LINE官方帳號，並參加家庭教育中心辦理的指定活動或課程，LINE集點卡集滿10點，即可在2024年1月31日前，持行動裝置前往家庭教育中心溪南服務處(台南市中西區公園路127號)或溪北服務處(台南市新營區秦漢街118號)憑LINE集點卡兌換「十鼓仁糖文創園區」門票1張，數量有限，送完為止。

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