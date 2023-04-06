台南單親媽成「脫貧」種子教師 自身經驗取代說教

台南市社會局運用公彩盈餘基金及公彩回饋金，辦理弱勢家戶教育及培力課程等脫貧方案，其中「親子夢想故事營-兒童故事屋」培訓17名脫貧故事種子講師，將於今年4月至12月在台南市立圖書館及安平親子悠遊館等地齊力接棒，陸續進行14場繪本說故事活動，以具有財務知識、情緒及品格教育、性別平等故事繪本為主題，陪伴親子共讀時光。

社會局指出，種子講師中的小美來自單親家庭，獨力照顧兩名子女，在社工人員的推薦下，小美帶著兩個孩子一起來參加培訓課程，在老師的講解及實際示範下，小美體會到用「說故事」取代日常中「說教式」的教養方式，可以讓自己的小孩更容易接受及理解，讓小美萌生擔任故事講師的興趣與熱誠，也由受助者轉換為助人者，帶動弱勢家戶中的孩童學習動機及閱讀風氣。

社會局表示，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」是配合衛生福利部積極推展的重要脫貧政策之一，政府與經濟弱勢家庭共同合作儲蓄，針對2016年1月1日之後出生，且列冊低收、中低收入戶兒少所開辦的儲蓄計畫，由政府與家長每月存入帳戶約定金額(500元、1000元、1250元，三擇一由家長選定)為兒少儲蓄，兒少帳戶內的存款由台灣銀行計息，並不會影響家戶福利身分的審核，社工也會提供家戶收支管理規畫、實物給付、推介就業等多元服務讓低收入戶或中低收入戶兒少累積未來教育及生涯發展基金。