感謝你出現在我們祖孫生命中！弱勢嬤給社工的信滿滿洋蔥

台南市政府北門區社會福利服務中心社工員王致濠，獲衛福部全國績優社工獎表揚，他在高中時受同學之邀參飢餓30活動，體會到弱勢家庭三餐不繼的困苦，踏入社工之路，10多年來幫助無數弱勢家庭，印象最深刻的是一位70多歲原住民奶奶獨自照顧國中孫子，他一路陪伴助嬤孫走出生活困境，孫子已考上國立大學。

王致濠表示，奶奶的兒子、媳婦因積欠債務而離家不知去向，留下奶奶與孫子相依為命，靠著老人年金及資源回收，支應祖孫二人生活費用，他們的住處老舊不堪，只能用家徒四壁形容，常常連房租都繳不起，還要照顧就讀國中的孫子，奶奶談到自己的家庭困境，每次都淚流滿面。

王致濠了解奶奶的情況後，立刻幫忙申請民間單位扶助金及獎助學金、愛心餐券、並幫忙奶奶孫子申請電腦、枱燈及書櫃等用品，以改善祖孫二人的生活品質。

某次無意間得知祖孫二人從小就從學校打包營養午餐回家當晚餐，從來沒到過餐廳吃過飯，幫忙媒合到當地的愛心餐廳，讓祖孫二人體驗到生命中第一次上餐廳用餐的美好回憶，後續更與餐廳業者提供奶奶以工換餐的方式,在餐廳打工，靠奶奶自己勞力換取三餐所需，而奶奶的孫子也不負期待，高中畢業後考取國立大學。

「感謝你出現在我和孫子的生命中！」奶奶感謝王致濠提供嬤孫兩人的協助，偶爾還會到服務中心探望王致濠，每年過年前也會接到奶奶親手寫來感謝的卡片，感謝他當時的協助，奶奶識字不多，簡單的幾個字，但往往就會讓王致濠感動好幾天。

王致濠說，個案服務過程會遇到什麼問題都是無法預測，只求在助人過程中不要留下遺憾，他曾大清早接到里長通報有社區獨居長者昏迷在家，趕到時長輩已陷入昏迷，他立刻打119求救，在救護人員指示下，和里長2人接力為長者進行CPR，雖然送醫後長者還是不幸過世，他還是打起精神，主動協助家屬連結民間資源處理喪事宜。