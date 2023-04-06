台南佳里獅子會康那香公司捐300學用品口罩助弱勢學童
台南佳里獅子會與康那香公司，今天捐贈300份學用品及口罩給北台南家扶中心的扶助童，家扶中心感謝佳里獅子會長期熱心公益。
今天佳里獅子會會長莊東朔、300D1區前總監戴榮吉、前會長林坤旺丶蔡明俊，秘書陳祺欣及第一副會長黃柏豪、第二副會長林興釗等獅友一起將禮物送到北台南佳里服務處，家扶中心主任莊淑惠與五位家長代表接受捐贈。
莊東朔表示，禮物由佳里獅子會獅友們精心準備，包含實用的可水洗彩色筆組、可愛卡通圖案的隨身水杯，以及康那香公司所提供的3D兒童口罩每人15個。期待孩子們可以開心畫畫，替換老舊的水杯保持衛生，而口罩令雖漸鬆綁，但值季節變換日夜溫差大，3D兒童口罩可預防流行性疾病的傳染及季節性過敏發生，守護兒童的健康安全是獅友們的共同心願。
莊淑惠表示，佳里獅子會長期關心家扶孩子不遺餘力，已多年捐贈端午肉粽，在新冠肺炎疫情嚴峻期間更多次提供防疫口罩，戴榮吉董事長更是每年提供腳踏車及獎助學金給家扶的孩子，感謝佳里獅子會願意成為家扶扶幼工作的重要後援，讓家扶兒在兒童節增添溫馨的喜悅，代表受贈的家長向獅友們表達感恩，一份小確幸溫馨了彼此。
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