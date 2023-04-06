大旱水情嚴峻、仁義潭浮現多個浮島沙洲 民盼加速清淤

嘉義水情燈號上個月初改為減壓供水的黃燈，最近幾波春雨杯水車薪，對水庫蓄水助益不大，高溫炎熱用水量增加，仁義潭、蘭潭水位直直落，南區水資局統計，到昨天2座水庫合計蓄水量跌破900萬噸，剩886萬噸、蓄水率26%，仁義潭浮現多個浮島、沙洲，民眾憂心水庫恐快見底，盼加速抗旱清淤。

「哇！仁義潭出現多個浮島、沙洲，清淤近1個月只挖出1個大坑洞砂土」，清明連假，許多民眾到仁義潭休閒運動，行走在壩堤岸上，看到潭中多個突出浮島、沙洲，堤岸水漬線愈來愈長，浮島上出現大片雜草，擔心再不降雨，水庫恐將很快見底。

南部降雨量創下30年來新低，水公司第五區管理處啟動仁義潭清淤，預計完成3.5萬立方公尺，第五河川局支援清淤，預計清淤2萬立方公尺，希望梅雨季前，達到清淤5.5萬立方公尺目標，增加水庫容量。

民眾發現清淤近1個月，只挖出1個大坑洞，重機械挖土機及停放卡車少，盼加速抗旱清淤速度，水公司第五區管理處說，水公司與河川局每天共有10多輛卡車載運砂土，因進出口通道小影響清淤，積極改善加快清淤，增加庫容量，希望達到5月不分區供水目標。

第五區管理處說，仁義潭、蘭潭屬離槽水庫，相互連通，為減少泥砂淤積，仁義潭竹山進水口附近有沉砂池，避免含砂土八掌溪水直接進水，仁義潭淤積率10%，相較其他民生工業用水庫，淤積不嚴重。