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漫遊木都嘉義市 學者發現很少人行道 市府：正推動人本交道

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
實踐大學建築設計系副教授李清志到嘉義市漫遊，稱讚「木都」嘉市適合漫遊，卻發現市區交通大問題，很少人行道設置，圖為檜意森活村景點。記者魯永明／攝影
實踐大學建築設計系副教授李清志到嘉義市漫遊，稱讚「木都」嘉市適合漫遊，卻發現市區交通大問題，很少人行道設置，圖為檜意森活村景點。記者魯永明／攝影

實踐大學建築設計系副教授李清志到嘉義市漫遊，稱讚「木都」嘉市適合漫遊，日前在聯合報專欄說，嘉市是適合走路城市，有趣也很舒服，卻發現市區交通大問題，很少人行道設置，連一些拓寬六線道路也沒人行道，只能走在馬路上與汽機車爭道。嘉義市府說，正積極推動「人本交道」，改善人行道。

李清志在「木都嘉義一日漫遊」專欄說，「嘉義是適合走路城市，可看見都市各種面貌，也可以真正認識城市真實生活。嘉市素有「木都」稱號，木造建築成為城市特色之一。連續假期，我前往嘉義徒步漫遊，穿梭大街小巷，尋找有趣老建築再利用案例。

去熱門木商咖啡館、新華美西裝社、穀谷餐廳等，都是老舊木造建築改造，原來市府有推動策略性地區木造建築更新整建維護補助計畫，最高補助維修費用75%，保留豐富木造建築，成城市特色。每個轉角，都有不同風景等待著我。我那天在嘉義，總共走了快2萬步，卻沒有疲憊感覺，因為在這漫步，有太多驚喜與愉悅。

但是我發現在嘉義作城市漫步活動，雖然有趣也很舒服，但市區交通真是大問題，因為市區很少人行道設置，連一些拓寬六線道的路，也沒人行道，只能走在馬路上，汽車、摩托車從後方呼嘯而過，令人心生畏懼！

相較新竹、台中、高雄過度發展，古都台南也因遊客太多，呈現過度觀光化；唯獨木都嘉義，雖然發展較慢，反倒保留一股清純質樸氣質，成為周末假期一日遊好去處。雖然當地人習慣騎機車大街小巷穿梭購物，混亂危險交通，終究會讓人失去好感，當局應好好規畫徒步空間，讓嘉義成為適合行走的慢活城市，也成為縱貫線上最有魅力城市！」

市府說，爭取內政部營建署補助執行「提升道路品質計畫2.0」，去年選定人車多的道路優先執行，人行道設計理念以人為本，加寬空間，優先在學校、公共場所周邊，劃設標線型人行道，希望嘉市是一個適合步行城市，人行道劃設主要的目的，希望保留步行權利給民眾。

實踐大學建築設計系副教授李清志到嘉義市漫遊，稱讚「木都」嘉市適合漫遊，卻發現市區交通大問題，很少人行道設置，圖為東市場周邊道路。記者魯永明／攝影
實踐大學建築設計系副教授李清志到嘉義市漫遊，稱讚「木都」嘉市適合漫遊，卻發現市區交通大問題，很少人行道設置，圖為東市場周邊道路。記者魯永明／攝影

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