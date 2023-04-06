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嘉義小西湖清汙 重現清澈

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義公園小西湖經2年施工改造，風華再現。記者魯永明／攝影
嘉義公園小西湖經2年施工改造，風華再現。記者魯永明／攝影

百年歷史的嘉義公園小西湖是日治時期辨才天神信仰庭園，過去逢雨湖水汙濁難根治，嘉義市府發包設計，經2年多施工，結合生態、物理過濾系統確保湖水穩定，解決池底滲漏，清明連假開放，清澈水質庭園景觀，風華再現，讓返鄉民眾及遊客眼睛為之一亮。

嘉義公園是嘉義人獨特情懷的景點，小西湖過去水質清澈有魚優游，還開放泛舟，後來每逢下雨，上游汙濁泥水流往小西湖，沒過濾設施，水質愈來愈糟，引發民怨。

小西湖舊名辨天池，原為日式庭園．市府重新改造，保留舊有元素融合新設施，讓舊景重生，保有水意象，為解決季節性水質問題、暴雨排水及湖水混濁，設計結合生態及物理過濾系統，確保水量穩定，解決池底滲漏嚴重的問題。

市府指出，小西湖生態池水源來自溝渠的水，藻類養分較多，須經過濾系統讓藻類減少滋生，持續循環達到生態平衡，設計2道過濾系統。

嘉義 水質

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