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麻豆工業區與永康貨物轉運中心抵費地標售 12日開標

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
麻豆工業區、永康貨物轉運中心抵費地標售12日開標，圖為麻豆工業區鳥瞰圖。圖／台南市政府提供
麻豆工業區、永康貨物轉運中心抵費地標售12日開標，圖為麻豆工業區鳥瞰圖。圖／台南市政府提供

台南市政府本月12日辦理麻豆工業區、永康物流及貨物轉運中心市地重劃區抵費地標售開標作業，即日起至本月11日受理領標，共釋出29標土地。市府說，兩處地點交通都相當便捷，籲請有意投標者把握機會。

市府地政局表示，麻豆工業區位於中山高麻豆交流道西側，為甲種、乙種工業用地，整體開發面積為110.83公頃，開發完成後可提供近90公頃工業用地，除分配取得工業用地外，尚有15公頃抵費地可供工業發展與利用。

永康物流市地重劃區鄰近永康交流道、國道8號、台1線省道，為國道運輸走廊重要樞紐，物流及轉運專區可提供客貨運站及附屬設施、運輸、倉儲業、機汽車及機械修理業、旅館、停車場、郵政、300平方公尺以下餐飲業及其他經市府同意與運輸、倉儲產業發展有關產業產業進駐，輔助周邊工業區上下游產業發揮最大效益。

另外，麻豆工業區市地重劃區推出5標第2種甲種工業區(工甲二)及21標第2種乙種工業區(工乙二)，標售底價每平方公尺2萬7300元至3萬3500元不等；永康物流亦推出3標物流及貨物轉運服務設施專用區，標售底價每平方公尺5萬2000元至6萬300元不等，提供投資人更多面向選擇與規畫利用。

地政局指出，土地標售標的總共釋出29標土地，提醒投標人標售作業並未委託不動產仲介業者辦理，如有任何疑義，可電洽地政局市地重劃科（06）2982794或上地政局網站查詢。

麻豆工業區、永康貨物轉運中心抵費地標售 12日開標，圖為永康物流及貨物轉運中心鳥瞰圖。圖／台南市政府提供
麻豆工業區、永康貨物轉運中心抵費地標售 12日開標，圖為永康物流及貨物轉運中心鳥瞰圖。圖／台南市政府提供

重劃區 國道

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