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阿伯的高麗菜「超重」每顆10元 明開放自採兼做公益

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣水林鄉塭底村長黃志金和友人栽種的高麗菜，每顆重達3至5公斤，份量十足。記者陳苡葳／攝影
雲林縣水林鄉塭底村長黃志金和友人栽種的高麗菜，每顆重達3至5公斤，份量十足。記者陳苡葳／攝影

雲林縣是全台高麗菜重要產區之一，今年因產量多價格下跌，西螺果菜市場批發平均價格，上月最低價不到5元，目前已回升至每公斤7.3元，不過菜農仍不敷成本，民進黨雲林縣黨部今天包場，力邀民眾下田採收，2顆10元，1顆自己帶回家，1顆會捐給水林的社區長青食堂加菜，明天上午10點起也會在立法委員劉建國斗六服務處門口叫賣，1顆10元。

水林鄉塭底村長黃志金和友人共同栽種近6公頃的高麗菜，因目前產量多、價格低，契作盤商不收購，直接耕鋤還得多付出成本，索性配合民進黨雲林縣黨部作法，開放其中3分地供民眾自採並做公益，現場約有1萬4000多顆，每顆重量達3至5公斤。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠說，黨主席賴清德希望黨朝公益團體發展，為社會盡一份力，為此黨部為了幫助菜農，規畫採高麗菜做公益活動，民眾自採2顆10元「俗擱大碗」，1顆自用，1顆黨部幫大家捐給社區長者，發揮3贏成效。

來自嘉義朴子的黃姓縣民今天與友人合開一輛1.75公噸貨車前來「搬菜」，陸續下田採摘100多顆高麗菜，每一顆份量十足，一度得借用園主的採收車才有辦法運到車上。

林金忠說，明天上午10點至10點半，黨部會在立委劉建國斗六服務處門口叫賣，1顆10元，歡迎民眾用新台幣支持菜農。

嘉義縣民今有6人一起開貨車到雲林水林採高麗菜，不一會兒後車斗已裝滿百顆。記者陳苡葳／攝影
嘉義縣民今有6人一起開貨車到雲林水林採高麗菜，不一會兒後車斗已裝滿百顆。記者陳苡葳／攝影
雲林縣水林鄉塭底村長黃志金和友人開放高麗菜田讓民眾自採，2顆10元，自採1顆帶回家，另1顆由民進黨雲林縣黨部代表捐給水林的社區長青食堂加菜。記者陳苡葳／攝影
雲林縣水林鄉塭底村長黃志金和友人開放高麗菜田讓民眾自採，2顆10元，自採1顆帶回家，另1顆由民進黨雲林縣黨部代表捐給水林的社區長青食堂加菜。記者陳苡葳／攝影
來自嘉義朴子的黃姓縣民今與友人合力採摘100多顆高麗菜，一度得借用園主的採收車才有辦法運到車上。記者陳苡葳／攝影
來自嘉義朴子的黃姓縣民今與友人合力採摘100多顆高麗菜，一度得借用園主的採收車才有辦法運到車上。記者陳苡葳／攝影

雲林 高麗菜 民進黨

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