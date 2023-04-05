民怨炸鍋…嘉縣朴子一處墓地貼滿環保公文 地主說話了

嘉義縣朴子市崁前小段686地號，近日每個墓桌都被貼上一張環保局公文，民眾不滿向議員陳情，質疑遭擅自擺放文件；黃姓地主今天接受本報記者電訪表示，私人土地多年來無償提供民眾埋葬、祭拜，但近日收到環保局公文指違法露天焚燒，張貼公文提醒民眾不要用火，善盡地主義務避免受罰。

議員李國勝說，近日接獲民眾陳情，每座墓桌被張貼環保局公文，往年都是用告示牌、旗子做標示，有嚴禁煙火，用火要小心等警語，今年卻直接拿出公文用貼的，怎麼可以在每個人墳前貼告示，用膠帶貼在墓桌上，對家屬和往生者不尊重。

黃姓地主說，從祖先時代就繼承土地，每年都有繳地價稅，今年土地遭檢舉露天焚燒，收到環保局公文，若不盡地主義務宣導，就會被環保局開罰；張貼公文目的是希望大家不要露天焚燒，拿出公文有憑有據，證明他是地主才會收到公文，盼避免火警發生，也避免被環保局開罰。