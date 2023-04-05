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祖先墳墓遭貼公文民眾氣炸 嘉縣環保局稱恐是地主下手

中央社／ 嘉義縣5日電
嘉義縣朴子市一處墓地近日被貼滿環保局公文，引起掃墓民眾不滿向議員陳情。圖／李國勝提供
嘉義縣朴子市一處墓地近日被貼滿環保局公文，引起掃墓民眾不滿向議員陳情。圖／李國勝提供

清明連假民眾返嘉義朴子掃墓，卻發現祖先墳墓被貼環保局公文，指露天燃燒雜草將依法開罰，爆氣紛向民代陳情，嘉縣府今天澄清並非環保局所為，經查發現是黃姓民眾自行影印張貼。

嘉義縣議員李國勝今天在臉書（Facebook）貼文表示，接獲民眾陳情，環保局任意張貼公文在朴子市一處墓地每座墳墓的墓桌或墓壁上，造成家屬爆氣不悅，已向環保局反映要檢討改進。

嘉義縣環保局長張輝川接受中央社記者電訪表示，詢問局內同仁，並沒人有這樣的行為，經查發現每座墳墓張貼的公文都是同一張，是由環保局發給朴子市黃姓民眾，因為在他的土地上發現露天燃燒情事，要求他做好土地管理避免受罰。

張輝川說，研判黃姓民眾認為他土地旁的墓地，清明節民眾來掃墓時會放火燒雜草，所以他才把環保局發給他的公文，貼在鄰近一些墳墓上，也請民眾注意不要受罰，沒想到引發墓主後代子孫不高興。

張輝川強調，在墳墓上貼公文不是環保局所為，但公文確實是環保局發出的，他對祖墳被貼公文的鄉親表達歉意，也將告知受文者黃姓民眾不得影印到處張貼。

嘉義 朴子 環保局長 清明節

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