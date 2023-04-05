聽新聞
test
0:00 / 0:00
最大單姓聚落祭祖 台南楠西江家古厝傳承不忘本
清明祭祖，全台最大且保存完善傳統閩南式大型單姓傳統農村聚落的台南楠西江家古厝，今天有逾250名子孫7代同堂，從各地返鄉祭拜先人，眾人發揚慎終追遠精神，三跪九叩敬拜開基的阿太公，希望將江家孝道傳揚下去。
台3線旁的楠西江家古厝，每年安排清明節祭祖，今年由二房主辦，古厝祭祀管委會準備豐盛供品，理事長江明得敬獻茶、酒、花、果，開始燒金紙，帶領眾人三跪九叩後禮成，儀式簡單，卻很隆重。各地子孫聚集在阿太公江棋壽墓前敬拜，其中第19代的江勝良雖然僅67歲，卻是現場輩份最高。
祭祖活動告一段落，管委會致贈紅龜，二房的江市村與江銘鐘、江文瑞父子也向參加掃墓的江家人分送100元發財金。管委會理事江金生說，今年四房也首度舉辦個別掃墓活動，祭拜第3世的先祖江公月，希望將孝道永續傳承至後代子孫。
當地的楠西區鹿田里長黃漢威說，因疫情趨緩，今年回來祭祖明顯增多，江家古厝是國內仍保存完整的最大單姓宗族聚落，目前江家已來到第25世，每年農曆6月20日會舉行「入丁」儀式，納入族譜。江家古厝具有市定歷史建築與傳統聚落等雙重文資身分，是地方重要文化資產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言