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最大單姓聚落祭祖 台南楠西江家古厝傳承不忘本

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
參加掃墓的江家人領取100元發財金，將孝道永續傳承至後代子孫。記者謝進盛／攝影
參加掃墓的江家人領取100元發財金，將孝道永續傳承至後代子孫。記者謝進盛／攝影

清明祭祖，全台最大且保存完善傳統閩南式大型單姓傳統農村聚落的台南楠西江家古厝，今天有逾250名子孫7代同堂，從各地返鄉祭拜先人，眾人發揚慎終追遠精神，三跪九叩敬拜開基的阿太公，希望將江家孝道傳揚下去。

台3線旁的楠西江家古厝，每年安排清明節祭祖，今年由二房主辦，古厝祭祀管委會準備豐盛供品，理事長江明得敬獻茶、酒、花、果，開始燒金紙，帶領眾人三跪九叩後禮成，儀式簡單，卻很隆重。各地子孫聚集在阿太公江棋壽墓前敬拜，其中第19代的江勝良雖然僅67歲，卻是現場輩份最高。

祭祖活動告一段落，管委會致贈紅龜，二房的江市村與江銘鐘、江文瑞父子也向參加掃墓的江家人分送100元發財金。管委會理事江金生說，今年四房也首度舉辦個別掃墓活動，祭拜第3世的先祖江公月，希望將孝道永續傳承至後代子孫。

當地的楠西區鹿田里長黃漢威說，因疫情趨緩，今年回來祭祖明顯增多，江家古厝是國內仍保存完整的最大單姓宗族聚落，目前江家已來到第25世，每年農曆6月20日會舉行「入丁」儀式，納入族譜。江家古厝具有市定歷史建築與傳統聚落等雙重文資身分，是地方重要文化資產

全台最大且保存相當完善傳統閩南式大型單姓傳統農村聚落的台南楠西江家古厝今天辦理清明祭祖。記者謝進盛／攝影
全台最大且保存相當完善傳統閩南式大型單姓傳統農村聚落的台南楠西江家古厝今天辦理清明祭祖。記者謝進盛／攝影

歷史建築 文化資產 疫情

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