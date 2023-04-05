抽水站設備完成更新 台南安平不怕淹水

極端氣候急降雨情況頻仍，各地的抽水站更顯重要，台南安平抽水站因地處低窪，平日外水就比內水高，而且興建已有40年，設備老舊，台南市政府水利局自2019年起，持續展開更新，近期更完成更換4台沉水式抽水機，可確保周邊地區免於水患。

水利局表示，台南淹水面積高，目前除積極整治排水、建設雨水下水道外，也持續投入抽水站新建及維護更新工作，其中，針對1982年建置之安平抽水站，除於2019年完成部分更新外，也於去年底年投入「安平抽水站機組更新工程統包案」，將使用年限近15年的沉水式抽水機更新，提升安平抽水站集水區內之防洪效能。

水利局說明，安平抽水站主要蒐集由安北路以西，王城路、安平路850巷、湖內一街、湖內街以東，運河路以北，鹽水溪以南所形成區域之雨水，集水面積約41公頃，因平常外水高於內水，全靠抽水機幫助排水，安平抽水站抽水量原為15.2 CMS(1 CMS抽水機4台、2.6 CMS及3CMS抽水機各2台)，去年底採用德國知名品牌KSB 3CMS及1CMS 沉水式抽水機各2組，總抽水量能增加至16 CMS。