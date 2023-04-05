快訊

郭台銘爭國民黨總統提名喊話民調 考驗朱立倫「協調徵召」智慧

台灣薪資給較多！韓國啦啦隊女神親曝來台主因：非為了錢

外交官墜樓遺孀爆料 退休代表稱可信度高：隻手遮天不無可能

抽水站設備完成更新 台南安平不怕淹水

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市政府最近完成安平抽水站的老舊設備更新。圖／水利局提供
台南市政府最近完成安平抽水站的老舊設備更新。圖／水利局提供

極端氣候急降雨情況頻仍，各地的抽水站更顯重要，台南安平抽水站因地處低窪，平日外水就比內水高，而且興建已有40年，設備老舊，台南市政府水利局自2019年起，持續展開更新，近期更完成更換4台沉水式抽水機，可確保周邊地區免於水患。

水利局表示，台南淹水面積高，目前除積極整治排水、建設雨水下水道外，也持續投入抽水站新建及維護更新工作，其中，針對1982年建置之安平抽水站，除於2019年完成部分更新外，也於去年底年投入「安平抽水站機組更新工程統包案」，將使用年限近15年的沉水式抽水機更新，提升安平抽水站集水區內之防洪效能。

水利局說明，安平抽水站主要蒐集由安北路以西，王城路、安平路850巷、湖內一街、湖內街以東，運河路以北，鹽水溪以南所形成區域之雨水，集水面積約41公頃，因平常外水高於內水，全靠抽水機幫助排水，安平抽水站抽水量原為15.2 CMS(1 CMS抽水機4台、2.6 CMS及3CMS抽水機各2台)，去年底採用德國知名品牌KSB 3CMS及1CMS 沉水式抽水機各2組，總抽水量能增加至16 CMS。

工程並導入PLC自動監控系統，搭配人機操作介面，引接既設水位計，平均運轉8台抽水機，並自動累積運轉時間，所有啟動、停機時間及水位皆可記錄於系統資料庫中，以方便操作及未來查詢。

台南市政府最近完成安平抽水站的老舊設備更新。圖／水利局提供
台南市政府最近完成安平抽水站的老舊設備更新。圖／水利局提供

水利局 台南 雨水

延伸閱讀

南市大內石子瀨抽水站二期 本月將發包明年完工

影／交通違規丟包毒品 鷹眼安平警照樣抓包

安平觀光路平更好走！清明連假前整平王城、州平路串聯景點

千億建設聚焦新安平 「潤隆鉑悦」訂金到交屋78萬起 入主富人灣五星生活

相關新聞

斗南綠色廊道變垃圾堆！「最美風景」讓人清到心累

雲林158乙縣道是古坑鄉連接斗南鎮的重要交通要道，但最近有些人貪圖方便，將家庭垃圾棄置在路旁，全長12多公里的路，每幾百...

最大單姓聚落祭祖 台南楠西江家古厝傳承不忘本

清明祭祖，全台最大且保存完善傳統閩南式大型單姓傳統農村聚落的台南楠西江家古厝，今天有逾250名子孫7代同堂，從各地返鄉祭...

老屋重生嘉木居為猝逝素人畫家辦畫展圓夢 義賣做公益

嘉義市53歲女畫家李貞誼，2月肝癌猝逝，她生前喜歡舊木屋活化的「嘉木居」氛圍，向店長表達希望在此辦畫展，「嘉木居」主人薛...

百年嘉義公園小西湖再展風華 陳澄波作畫美景重現

228事件罹難的台灣美術巨擘陳澄波，作畫場景的百年嘉義公園小西湖，是日治時期辨才天神信仰庭園，過去每逢下雨湖水汙濁汙染難...

嘉市古蹟王得祿兄嫂墓 獸雕斷頭添傳奇

清朝水師提督王得祿兄嫂王許太夫人被皇帝貤封一品夫人，死後葬在嘉義市郊盧厝里逾200年，是市定古蹟，與古墓為鄰的沈賴春美一...

看見幸福台灣／「幸福城市第12站」 台南 文化古都 開創新局

台南市在2022縣市幸福指數大調查中，政府統計數據與民意調查結果，均屬中段班，排名第12。台南將迎來「台南400」系列活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦