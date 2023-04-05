「台版小京都」嘉義檜意森活村清明連假遊客湧現 祈福小物熱賣

清明連假，嘉義市熱門景點、被稱為「台版小京都」的檜意森活村，天天湧現大批遊客，高溫炎熱，冷飲冰品生意特別好，有間「祈福館」祈福小物熱賣，在館外祈福牆掛滿寫上祈福字句的祈福小物。

疫情解封，5天清明連假，許多人出國到日本，檜意森活村有濃濃日本風情，吸引許多遊客，平均每天超過3千名，讓承租業者大發利市，其中「祈福館」，內有日式和室建築特殊的意義「精神柱」，是家的象徵。

「天地柱」（又稱精神柱）是由杉木所製，保留櫛、榴，兩邊是柙入（俗稱被櫃）並擺設床掛，及日式裝飾品，「精神柱」是心靈依託之處，有保平安、祈福之意

遊客說，檜意森活村美麗日式建築群，換上和服漫步其中，彷彿置身小京都，不用買機票就能一秒飛到日本。檜村內有許多嘉義在地伴手禮名店承租經營，遊客逛檜村，滿足遊、購樂趣。