「台版小京都」嘉義檜意森活村清明連假遊客湧現 祈福小物熱賣
清明連假，嘉義市熱門景點、被稱為「台版小京都」的檜意森活村，天天湧現大批遊客，高溫炎熱，冷飲冰品生意特別好，有間「祈福館」祈福小物熱賣，在館外祈福牆掛滿寫上祈福字句的祈福小物。
疫情解封，5天清明連假，許多人出國到日本，檜意森活村有濃濃日本風情，吸引許多遊客，平均每天超過3千名，讓承租業者大發利市，其中「祈福館」，內有日式和室建築特殊的意義「精神柱」，是家的象徵。
「天地柱」（又稱精神柱）是由杉木所製，保留櫛、榴，兩邊是柙入（俗稱被櫃）並擺設床掛，及日式裝飾品，「精神柱」是心靈依託之處，有保平安、祈福之意
遊客說，檜意森活村美麗日式建築群，換上和服漫步其中，彷彿置身小京都，不用買機票就能一秒飛到日本。檜村內有許多嘉義在地伴手禮名店承租經營，遊客逛檜村，滿足遊、購樂趣。
迎接清明連假，經營檜村業者臉書公布，舉辦「來嘉彩繪森活趣、DIY彩繪明信片寄到家」活動，邀請大小朋友一起動手發揮創意，彩繪屬於自己明信片，限量500張，送完為止，憑園區消費滿額發票300元以上，在T14C蟲林館兌換彩繪明信片，彩繪完成後填寫郵寄資料交至T14C蟲林館櫃台, 待指定日期統一寄出，只限國內，30日截止收件，預計郵寄日期5月15日前。
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