斗南綠色廊道變垃圾堆！「最美風景」讓人清到心累
雲林158乙縣道是古坑鄉連接斗南鎮的重要交通要道，但最近有些人貪圖方便，將家庭垃圾棄置在路旁，全長12多公里的路，每幾百公尺就可見到一包包垃圾，路過民眾嘲諷「真是最美風景！」斗南鎮長沈暉勛表示，清潔隊已出動3趟「大掃除」，連假結束後立即啟動移動式監視系統，揪出涉事者惡行送辦。
158乙縣道沿線綠樹成蔭，被譽為最美的綠色廊道，沈暉勛說，不解為何最近卻變成民眾隨手倒垃圾的熱點，清潔隊平均1個月得出動1次，每次大約10幾包，甚至曾多達20包，一包包堆疊路邊，明顯是家庭垃圾，研判是經過該路段的上班族或租客，可能因沒辦法遇見垃圾車或無人可幫忙倒使然，但此舉不僅有礙觀瞻，也造成環境衛生問題。
有民眾觀察，當出現第1包垃圾時，後續會產生群起效應，垃圾1包接著1包丟，以致被誤以為該處有人會幫忙收垃圾，清潔隊人員「清不勝清」，沈暉勛表示，因頻率實在太高，認為應嚇阻不當行為，已規畫4月6日啟動移動式監視系統錄影，若又發現亂丟垃圾的人，除以車追人送辦嚴懲，必要時也會在網路公開名字和地址。
目前虎尾、斗南等鄉鎮公所有引進移動式監視系統，縣府環保局稽查隊則有8套，分別駐點在縣內垃圾熱點，環保局副局長黃富義表示，包括西螺果菜市場及民眾檢舉頻率高大排等，去年至今已抓到26件。
黃富義指出，移動式監視系統可透過網路遠端監控，每套租金約4000元左右，建議各地保有基本量能，若無縣府也會支援。遭查獲者依廢棄物清理法第27條，最高可罰6000元，未改善者將連續處罰；涉及事業廢棄物者屬非法傾倒，則依第41條強制移送法辦。
沈暉勛重申，民眾如果真的無法親自倒垃圾，應尋求鄰里或大樓管理員協助克服，而不是造成公眾垃圾問題；另清潔隊每周一、周四至周六晚上6點10分至8點半實施夜間定點垃圾收運，共17個定點，每處停留5分鐘，詳細路線可至斗南鎮公所臉書粉絲專頁，或電洽清潔隊05-5971077、5967334查詢。
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