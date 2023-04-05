老屋重生嘉木居為猝逝素人畫家辦畫展圓夢 義賣做公益
嘉義市53歲女畫家李貞誼，2月肝癌猝逝，她生前喜歡舊木屋活化的「嘉木居」氛圍，向店長表達希望在此辦畫展，「嘉木居」主人薛俊朋得知李貞誼病逝，免費提供場地為她舉辦書展圓夢，共展出百餘幅水彩畫作品義賣，所得捐作公益。
阿里山腳下的嘉市日治時期木業興盛，被稱為「木都」，今年是文化局推動舊屋力10周年，「嘉木居」過去是80多年的水公司老舊檜木老屋宿舍，薛俊朋2015年租用修建，2016年完工，作為文化交流平台，提供藝文展演空間。
李貞誼（ＮＡＮＡ）畫展1日低調開幕，每天由她姪女李其諭等親人導覽，李其諭說 姑姑國立華商廣告設計科畢業，2月9日肝癌離世，生前創作許多溫暖人心作品，夢想是辦畫展，姑姑有愛心、俠女性格，義賣畫作捐做公益，讓姑姑藝術遺愛世人。
李貞誼生前寫下作畫心情：「一件事情，使我陷入低潮，頓時覺得生活充滿黑暗。為紓解心裡不斷放大恐懼，我拿起畫筆，在紙上將不安情緒透過線條或插畫宣洩出來，漸漸在作畫過程找回自信也書出興趣，就這樣一頭栽進了水彩的世界。
2年多了，自學中發現唯有勤奮沒有速成捷徑，愛上水彩，人生好比一齣戲，時間很長但也很短，活到半百，接下來日子就是好好活在當下，現在的我只有一件事：就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑！」
李貞誼畫作主題除畫故鄉景點，大多是到各處旅遊景點，開展至今有許多人看畫展訂購，簽名送明信片。薛俊朋說，清明節連假吸引許多人來看畫展，免費提供場地為李貞誼圓夢，很有意義；嘉木屋地點：興中街196號，展期到4月30日止，上午10點到下午5點，周二休息。
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