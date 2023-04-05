百年嘉義公園小西湖再展風華 陳澄波作畫美景重現

228事件罹難的台灣美術巨擘陳澄波，作畫場景的百年嘉義公園小西湖，是日治時期辨才天神信仰庭園，過去每逢下雨湖水汙濁汙染難根治，嘉義市府發包設計，經2年多施工，結合生態、物理過濾系統，確保湖水穩定，解決池底滲漏，清明連假完工開放，清澈水質庭園景觀，風華再現。

「哇！小西湖清流再現，太棒了」，清明連假，小西湖風光讓返鄉民眾及遊客，眼睛為之一亮，嘉義公園是嘉義人獨特情懷景點，小西湖曾舉辦集團結婚，過去水質清澈有魚悠游，還開放泛舟，後來每逢下雨，上游汙濁泥水流往小西湖，沒過濾設施，水質愈來愈糟，湖畔複製陳澄波畫架上美景不再，引發民怨。

小西湖舊名辨天池，是日治時期辨才天神信仰，原為日式庭園．以往遊客可在池中划船；市府重新改造，保留舊有元素融合新設施，小西湖改善工程設計重點讓舊景重生，保有水意象，為解決季節性水質問題以及暴雨排水及湖水混濁，設計結合生態及物理過濾系統，確保水量穩定，解決池底滲漏嚴重。

小西湖生態池水源，來自溝渠的水，藻類養分較多，須經過濾系統讓藻類減少，減少滋生，持續循環達到生態平衡，期間約需經過1至3個月，在生態池旁設連通槽，與水池連通，幫浦在連通槽集中管理。

過濾設備置平台下方隱藏，池底重新鋪設防漏墊，水池邊設置池面除汙裝置6處，讓水面漂流物或表面髒污等吸入，再定時清潔吸入物；過濾幫浦經層壓式過濾桶 (第一道)，再經生化過濾槽及紫外線殺菌機 (第二道)，使用2道過濾系統處理，處理水池內部過濾循環。