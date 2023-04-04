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兒童節化身孩子王 黃偉哲宣示推更多友善親子政策

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
兒童節化身孩子王，台南市長黃偉哲前往頑皮世界動物園與親子同歡，宣示推更多友善親子政策。記者謝進盛／攝影
兒童節化身孩子王，台南市長黃偉哲前往頑皮世界動物園與親子同歡，宣示推更多友善親子政策。記者謝進盛／攝影

今天是兒童節台南市長黃偉哲下午來到頑皮世界動物園與親子同樂，更化身孩子王分贈糖果小物，和遊客一起搭乘春節落成啟用的遊樂設施，並製作動物造型雞蛋糕分送給大小朋友。

訪日甫回台的黃偉哲下午到頑皮世界出席「春遊頑皮和動物一起童樂會」活動，與親子同樂，黃表示，這幾天雖在日本參訪，但今天是兒童節，一定要趕回台灣陪小朋友過節。

他說，兒童節是屬於全民的節日，看到許多親子互動的歡聲笑語，讓人感到十分溫馨，相信不管是找回憶的大朋友還是找樂趣的小朋友，都能擁有愉快的體驗，他也祝福全天下的小朋友兒童節快樂。

黃偉哲指出，兒童與青年是國家未來的主人翁，市府作為兒童及青年最堅實的後盾，將持續推動各項兒童及青年福利政策，今年開始除提高產婦生育獎勵金至2萬元，還持續推動友善托育政策，積極設置公設民營托嬰中心、社區公共托育家園，提供平價、優質、可近性的多元托育服務，要打造台南成為樂婚、願生、能養的宜居城市。

兒童節化身孩子王，台南市長黃偉哲前往頑皮世界動物園與親子同歡，宣示推更多友善親子政策。記者謝進盛／攝影
兒童節化身孩子王，台南市長黃偉哲前往頑皮世界動物園與親子同歡，宣示推更多友善親子政策。記者謝進盛／攝影
兒童節化身孩子王，台南市長黃偉哲前往頑皮世界動物園與親子同歡，宣示推更多友善親子政策。記者謝進盛／攝影
兒童節化身孩子王，台南市長黃偉哲前往頑皮世界動物園與親子同歡，宣示推更多友善親子政策。記者謝進盛／攝影

兒童節 親子 托育 黃偉哲 台南

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