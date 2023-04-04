深夜火災一線之隔！古坑綠色隧道擬禁明火

雲林縣著名景點古坑綠色隧道旁1處私人農場昨晚10點多發生火災，燒毀4個木造攤櫃，由於該處緊鄰綠色隧道小火車攤販區，火勢雖沒延燒，但引起各界關注該遊憩區是否適合使用明火，古坑鄉長林慧如研議最快5月明定禁用，這段時間除會規畫往後配電供給，也會和列管攤商及周邊業者溝通，取得共識。

古坑綠色隧道因芒果樹林立、綠蔭盎然而得名，加上該區有超大草坪，是雲林縣假日休閒的重要景點，多年前鄉公所將台糖小火車車廂改裝，打造成特色攤位，吸引許多攤商進駐，販售飲食與當地農特產，周邊閒置土地也隨之發展起來，帶動人潮聚集。

昨晚傳出火警的農場，距離綠色隧道僅70公尺，因該區樹木多，且有許多木造的易燃結構，火勢迅速撲滅，未釀嚴重災情，但這把火也燒出大家對用火、用電的重視。

綠色隧道內歸屬鄉公所管理的攤位約有90攤，前鄉長任內放行申請用火，目前約有10攤，林慧如說，因為10多年前該處曾發生過嚴重火災，部分芒果樹與車廂被燒毀，昨夜又發生火警，擬在清明連假過後開始宣導禁用明火，並規畫營業時段供電計畫，預計5月實施，同時也和周邊店家溝通協調，希望降低意外發生率。