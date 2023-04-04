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深夜火災一線之隔！古坑綠色隧道擬禁明火

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林古坑昨晚發生火警的私人農場緊鄰著名景點古坑綠色隧道小火車攤販區，攤商未被波及，今天照常營業。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑昨晚發生火警的私人農場緊鄰著名景點古坑綠色隧道小火車攤販區，攤商未被波及，今天照常營業。記者陳苡葳／攝影

雲林縣著名景點古坑綠色隧道旁1處私人農場昨晚10點多發生火災，燒毀4個木造攤櫃，由於該處緊鄰綠色隧道小火車攤販區，火勢雖沒延燒，但引起各界關注該遊憩區是否適合使用明火，古坑鄉長林慧如研議最快5月明定禁用，這段時間除會規畫往後配電供給，也會和列管攤商及周邊業者溝通，取得共識。

古坑綠色隧道因芒果樹林立、綠蔭盎然而得名，加上該區有超大草坪，是雲林縣假日休閒的重要景點，多年前鄉公所將台糖小火車車廂改裝，打造成特色攤位，吸引許多攤商進駐，販售飲食與當地農特產，周邊閒置土地也隨之發展起來，帶動人潮聚集。

昨晚傳出火警的農場，距離綠色隧道僅70公尺，因該區樹木多，且有許多木造的易燃結構，火勢迅速撲滅，未釀嚴重災情，但這把火也燒出大家對用火、用電的重視。

綠色隧道內歸屬鄉公所管理的攤位約有90攤，前鄉長任內放行申請用火，目前約有10攤，林慧如說，因為10多年前該處曾發生過嚴重火災，部分芒果樹與車廂被燒毀，昨夜又發生火警，擬在清明連假過後開始宣導禁用明火，並規畫營業時段供電計畫，預計5月實施，同時也和周邊店家溝通協調，希望降低意外發生率。

雲林縣著名景點古坑綠色隧道旁一處私人農場，昨晚10點多發生火災，燒毀4個木造攤櫃，今天暫停營業。記者陳苡葳／攝影
雲林縣著名景點古坑綠色隧道旁一處私人農場，昨晚10點多發生火災，燒毀4個木造攤櫃，今天暫停營業。記者陳苡葳／攝影

綠色隧道 古坑 車廂 火災

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