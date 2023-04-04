雲林減碳新森活 設置樹木銀行、月月植樹

雲林縣府去年3月在高鐵特定區設置樹木銀行，如今逾1000棵移入，雲林縣工務處長汪令堯說，樹木銀行解決道路施工路樹去處問題，另外縣府從今年起每月在各鄉鎮舉辦植樹活動。

根據雲林縣工務處統計，樹木銀行內種植超過1000棵樹，包括火焰木、樟樹、落羽松等樹種，截至到今天只有移入，尚無移出。

汪令堯今天告訴中央社記者，雲林樹木銀行園區去年3月設置，面積約4.5公頃，可妥善安置縣內因公共工程經專業評估須遷移的樹木後續養護管理，避免特殊、稀有或具保存價值樹木的損失，增加樹木永續可利用性。

汪令堯說，樹木銀行除了安置無處去的路樹外，也接受私人捐贈珍貴老樹，也歡迎有需要的社區、學校和公園提出申請移植。

為了讓樹木銀行移植的樹存活率超過9成，工務處要求所有樹木都以移樹標準程序先斷根來做，移入後樹幹須包覆一層草蓆保護，並依據樹種分區域種植，每天派人澆水。

工務處指出，樹木銀行目前只用到2成的土地，當樹的種類和數量到達標準後，將進行全區域植栽美化，讓樹木銀行兼公園。

另外雲林縣府啟動2023雲林「減碳生活行動年」，每個月透過每一局處跟20鄉鎮市公所合作，展開全境植樹活動，在山區、海區及平原，依照環境、季節，種下適合樹種，讓雲林縣四季春夏秋冬都能展現不同風貌。