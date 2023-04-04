南市後壁泰安宮公園綠美化 立委賴惠員爭取動工

立委賴惠員向農委會爭取農村再生經費935萬元，用於台南後壁下茄苳泰安宮周邊環境綠美化，期盼透過綠美化改善工程，吸引更多信徒和香客前來參拜和祈福。

賴惠員服務處上午發布新聞稿指出，該工程已在本月2日與泰安宮主委王子豪等人參加動土典禮，祈求工程順利，為信眾提供更好的休憩環境。

賴惠員指出，下茄苳泰安宮是後壁區信仰中心，每年遶境都有眾多信徒參拜，她上任立委時，主委王子豪就陳情，宮廟後方有座公園作為休憩場域，但設施設備老舊，步道凹凸不平，散步的民眾需特別注意避免絆倒。

她邀請不同單位勘查，最後確認以水土保持局的農村再生計畫經費補助，賴惠員說，這次綠美化工程提升該地區的環境品質和美觀程度，包含設置媽祖文化的公園意象，建置更多涼亭座椅，也設置許多庭園燈，讓公園在晚上呈現不同一面。