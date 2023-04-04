雲林持法媽祖宮古禮文昌祭 親子祈求開智慧、賜功名
國內第1間不燒金紙的廟宇雲林虎尾持法媽祖宮，今循建廟19年的傳統古禮舉辦文昌祈願祭，相較前3年疫情影響，此次參加人數倍增，大批親子向魁星爺公、五文昌夫子祈求開智慧、賜功名，鑼鼓喧天，熱鬧滾滾，活動持續至下午4點。
持法媽祖宮委員廖育輝說，廟內主祀媽祖，後方文樞院供奉五文昌夫子，包括文昌帝君、文衡帝君（關聖帝君）、紫陽夫子（朱熹）、孚祐帝君（呂洞賓）及魁星夫子。
文昌祈願祭循古禮舉辦，廖育輝表示，廟方人員進行請神儀式，今年媽祖欽點1名男眾參與，將神像請至大殿前，民眾則依序至文樞院參拜、摸殿前4金柱、過魁星亭、叩文成榜鐘、飲去霉茶、食壯元粥及進功名祈福燈。
今天適逢兒童節，許多家長帶孩子到廟祈福，廟內被擠得水洩不通，盛況空前；完成古禮者還可求文昌筆、智慧線及文功筆架，食狀元及第粥、喝去霉茶等。
每年都帶孩子參加典禮的林姓家長認為，祈福古禮除具宗教文化意涵，也讓學子透過祈福，達到安定心靈作用，更能專心學習，且傳揚謙卑、尊師重道風氣。
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