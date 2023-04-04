嘉義太平雲梯連假湧人潮 村長：雲梯只是媒介 重點在內涵

嘉義縣太平雲梯風景區近年成為知名景點，清明連假期間吸引大批人潮湧入，也是地方創生的活教材。推動發展的關鍵人物、太平村長嚴清雅說，橋只是個媒介，就像巴黎鐵塔和101大樓都只是一個引子，真正要做的是加深它的深度和內涵。

太平雲梯位在梅山鄉，是阿里山風景區的一環。嚴清雅說，現在每年上橋遊客人數達60萬人，但因為在地居民和志工不需門票，以及有許多遊客多次重遊不見得上橋，全年到達遊客有兩百萬人，也嘉惠周邊碧湖、瑞里等7村。

連假期間，在太平雲梯遊客中心前，可以遠遠看到民眾逐階緩緩而上登橋的景觀。知名藝術家施力仁的銅雕犀牛就在橋前，吸引民眾留影。 登上橋後，遊客可以一覽附群峰，若有雲雨，山間雲霧繚繞，又是不同的意境。

除了登橋攬景，遊客還可以到老街吃美食、喝阿里山高山茶，探訪文學家張文環的故居，或是再深入龍眼村探訪山林秘境、到碧湖看山景等。

嚴清雅說，橋只是一個載具，他們曾在橋上辦遶境會香而登上國際媒體，也曾在橋上設茶席；橋的周邊還有10幾條的步道、20多個涼亭，可以登山、瞭望。

嚴清雅說，全台有30幾條高空步道，若是沒有內涵，它就僅是一個景觀而已。因此，他們加入文學、藝術的元素，像是成立藝文協會、藝術工作坊，邀請藝術家施力仁、王文志進來，還有陶藝等。另也累積地方文化的論述，營造在地文化，就像貝多芬有貝多芬的故鄉一樣。也藉此帶動高山茶、花卉和高冷蔬菜的銷售，為高山產業基地注入活力。

重要的是，因為他們採社區產業合作社方式營運，盈餘用於社區關懷，從生育、結婚、獎學金、助學金、營養午餐到老人福利，都能照顧到，另也持續打造生態博物館，進行老街改造，做到巷巷是景點、戶戶是花園，而且全年活動持續不斷。

嚴清雅說，高山的就學、就業、就醫不易，不能因難而不做。近來景點人潮愈來愈多，但若有就醫需求，到最近的就醫地點大林也要40分鐘，希望政府看到這個問題，應在太平雲梯設置醫療據點，提供醫療服務。