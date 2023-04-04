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清明節沒買到潤餅皮別擔心 用「高麗菜葉」來包也可行

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
明天清明節，還買不到潤餅皮？別擔心，逢高麗菜價低，試試用高麗菜葉來包「高麗菜春卷」記者呂慧瑜／攝影
明天清明節，還買不到潤餅皮？別擔心，逢高麗菜價低，試試用高麗菜葉來包「高麗菜春卷」記者呂慧瑜／攝影

明天清明節有吃潤餅習俗，但嘉義東石鰲鼓有名6旬尤姓婦人，卻是以大片的高麗菜葉，取代潤餅皮，包成「高麗菜春卷」供祭祖回來的親友享用，至今超過一甲子，不僅免去早起到市場排隊等餅皮，又恰逢高麗菜盛產價跌，準備的菜葉量，更較往年大方多出一倍。

清明節有買潤餅祭祖，及掃墓完返家親友們會一起包潤餅吃春捲習慣。東石鰲鼓的尤敏，將台南市東山區娘家以高麗菜葉取代潤餅皮的習慣，帶到嘉縣海區來，沒想到，多年來親友們不僅習慣，甚至愛上此特殊飲食文化。

尤敏表示，年幼時，台南東山的長輩們，就都會用高麗菜葉來包春卷，除因當地家庭盛產高麗菜外，也因菜葉包起來不易破，且富含水分，口感更順口，嫁到鰲鼓後，將此飲食習慣帶來，沒想到大獲親友們稱讚，今年菜價地，又多買3顆來包。

「我現在反而不吃潤餅皮了！」尤敏丈夫李重慶說，家裡還是會買潤餅皮，但早變成跟鄰居合買，僅抽拿10片祭祖用，直言潤餅皮太易破，吃到一半就會太乾而口渴，妻子當年以高麗菜葉取代，親友們吃到都為之驚嘆，早已成為清明返老家祭祖的親友們指定菜色。

尤敏表示，目前正值高麗菜盛產，價格低廉，明天清明節，沒買到潤餅皮的人，不妨多採購多幾顆高麗菜，嘗試用川燙好的高麗菜葉，來包春捲品嘗看看，不僅增加趣味，也是包春卷素材的另一種新選擇。

明天清明節，還買不到潤餅皮？別擔心，逢高麗菜價低，試試用高麗菜葉來包「高麗菜春卷」記者呂慧瑜／攝影
明天清明節，還買不到潤餅皮？別擔心，逢高麗菜價低，試試用高麗菜葉來包「高麗菜春卷」記者呂慧瑜／攝影
明天清明節，還買不到潤餅皮？別擔心，逢高麗菜價低，試試用高麗菜葉來包「高麗菜春卷」記者呂慧瑜／攝影
明天清明節，還買不到潤餅皮？別擔心，逢高麗菜價低，試試用高麗菜葉來包「高麗菜春卷」記者呂慧瑜／攝影
明天清明節，還買不到潤餅皮？別擔心，逢高麗菜價低，試試用高麗菜葉來包「高麗菜春卷」記者呂慧瑜／攝影
明天清明節，還買不到潤餅皮？別擔心，逢高麗菜價低，試試用高麗菜葉來包「高麗菜春卷」記者呂慧瑜／攝影

高麗菜 潤餅 清明節

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