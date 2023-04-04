快訊

清明時節水星震盪 命理師：注意交通重大意外 雙魚、水瓶5星座事業走旺運

MLB／大谷翔平超前兩分砲 全壘打草帽已換上自家隊徽

獨／莊嚴大佛陪吃火鍋！高雄名店「天水玥」無預警熄燈

清明連假嘉義人潮滾滾 好客民宿再添3家生力軍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
八拾二弄文旅民宿。圖／嘉市府提供
八拾二弄文旅民宿。圖／嘉市府提供

清明連假，嘉義市湧入大批旅客，飯店、民宿、餐飲、夜市人潮滾滾，為提供旅客優質住宿環境選擇，交通部觀光局每年辦理「好客民宿遴選活動」，嘉市去年首度有「五柳園民宿」、「拉瓦宅」2家民宿取得認證，今年再有「八拾二弄文旅」、「回朔民宿」及「嘉義小青旅」3家業者獲選。

觀光局從全台眾多合法民宿中，精挑細選符合「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」等六大精神的民宿業者，2022年好客民宿初階報名約400家（另有400多家候補）。

嘉市有4家合法民宿報名，初階課程完訓，申請參加遴選查核無違規紀錄，由2位委員實地訪查，訪查結果提送好客民宿遴選委員會決審，決議民宿是否通過遴選獲好客民宿標章；經遴選會議決議通過，才可獲得觀光局頒發好客民宿標章，效期自頒發之日起3年內有效。

市府觀光新聞處長張婉芬說，市府2020年12月25日公告「具人文或歷史風貌相關區域」，民眾得依規定在區域內申請經營民宿，至今街區內已有10家、全市共11家合法民宿。

好客民宿評鑑機制，民宿業者須先參加輔導訓練課程，再由專家學者實地訪查通過，才能得到此認證，嘉市民宿正在起步階段，目前已有5家民宿獲選為好客民宿，接近半數獲得肯定實屬不易，今年持續輔導業者，期許嘉市民宿「質」、「量」持續提升，營造友善舒適旅遊住宿環境。

好客民宿-嘉義小青旅。圖／嘉市府提供
好客民宿-嘉義小青旅。圖／嘉市府提供
好客民宿回朔民宿。圖／嘉市府提供
好客民宿回朔民宿。圖／嘉市府提供
回朔民宿。圖／嘉市府提供
回朔民宿。圖／嘉市府提供
好客民宿-八拾二弄文旅。圖／嘉市府提供
好客民宿-八拾二弄文旅。圖／嘉市府提供

民宿 觀光局 嘉義

延伸閱讀

清明連假第3天湧現提前北上車潮 屏警持續調撥車道至晚間7點半

連假第3天嘉義市區湧人車 文化路夜市人潮「提早爆滿」

宜蘭至頭城「紫爆」 清明連假第4天15處壅塞路段出爐

台南市區老街、美食商圈人潮湧現 清明連假2天吸引20萬人潮

相關新聞

再現海市蜃樓 仁義湖畔嘉南第一景大樓雲霧繚繞如夢幻仙境

初春日夜溫差大，天氣多變化，嘉義攝影達人曾國根2月在番路鄉仁義潭畔，拍到21層高樓「嘉南第一景」籠罩雲霧，四周雲霧繚繞，...

雲嘉嘉南首長 暢談兒童政策

今天兒童節，雲嘉嘉南4縣市首長都提出兒童政策，台南市長黃偉哲將改善校園周邊列為重點，年底前建置16處通學步道，增設23座...

清明防火「雙語」並行 南消七大隊公墓火災熱點巡邏

每逢清明節，台南市南山公墓、喜樹公墓湧進大批掃墓人潮，台南市消防局第七大隊今天除使用無人機廣播宣導外，在入口進行清明駐點...

苦練直排輪10年勇敢追夢 家扶兒當選全國自強兒少

苦練直排輪10年勇敢追夢的徐韋騏，在逆境中不放棄夢想，今年代表北台南家扶接受家扶基金會全國自強兒少表揚。

影／嘉義「古墓傳奇」 王得祿兄嫂200多年古墓獸雕殘缺傳靈異

明天清明節，清朝水師提督王得祿兄嫂王許太夫人，被皇帝「貤」（音同移）封一品夫人，死後葬在嘉義市郊盧厝里，至今逾200年是...

百年嘉義公園老火車頭展示區變身沙坑 兒童節溜孩子好去處

嘉義市百年歷史的嘉義公園，停放阿里山小火車SL-21號機關車頭的展示區，經市府3年多規畫設計整修，按照1934年設置的泳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦