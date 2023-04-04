清明連假嘉義人潮滾滾 好客民宿再添3家生力軍

清明連假，嘉義市湧入大批旅客，飯店、民宿、餐飲、夜市人潮滾滾，為提供旅客優質住宿環境選擇，交通部觀光局每年辦理「好客民宿遴選活動」，嘉市去年首度有「五柳園民宿」、「拉瓦宅」2家民宿取得認證，今年再有「八拾二弄文旅」、「回朔民宿」及「嘉義小青旅」3家業者獲選。

觀光局從全台眾多合法民宿中，精挑細選符合「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」等六大精神的民宿業者，2022年好客民宿初階報名約400家（另有400多家候補）。

嘉市有4家合法民宿報名，初階課程完訓，申請參加遴選查核無違規紀錄，由2位委員實地訪查，訪查結果提送好客民宿遴選委員會決審，決議民宿是否通過遴選獲好客民宿標章；經遴選會議決議通過，才可獲得觀光局頒發好客民宿標章，效期自頒發之日起3年內有效。

市府觀光新聞處長張婉芬說，市府2020年12月25日公告「具人文或歷史風貌相關區域」，民眾得依規定在區域內申請經營民宿，至今街區內已有10家、全市共11家合法民宿。