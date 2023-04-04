112全運會倒數200天 南市8選手奮鬥過程搶先曝光

112年全國運動會10月在台南盛大舉行，今天逢開賽倒數200天，台南市政府邀請包括舉重方莞靈等8位優秀選手拍攝專訪影片，記錄每位選手克服障礙自我超越的身影。

8位選手包括方莞靈、鉛球馬皓瑋、滑輪溜冰楊合貞、十項全能王晨佑、輕艇劉妍廷、現代五項胡翔、空手道簡慧萱，以及跆拳道徐晧祐。還特別收錄選手推薦台南小吃，例如今天推出2支影片，方莞靈就推薦曾在偶像劇「想見妳」出現的閒情鍋燒意麵、馬皓瑋也大方推薦家中所開的鴨母寮市場肉圓美食名攤。

8支選手深度專訪影片於清明連假起陸續推出，搭配多樣全運會專屬小禮物抽獎活動，相關活動可關注112年全國運動會官方網站與「112年全國運動會在台南」FB粉絲團。也邀請民眾10月21日至26日來台南享受美食、遊古蹟，欣賞精彩賽事為選手加油。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，邀請8位選手拍攝短片，就是要將運動員「場上3分鐘，場外10年功」的歷程展現在觀眾面前。傳遞這份不畏艱困克服障礙、在運動場上不斷自我超越的力量，也邀請各界一起來支持優秀運動員，進場關注全運會。

體育局表示，台南市於上屆（110年）全國運動會勇奪25金、23銀、41銅牌，共89面獎牌，今年全國運動會選手有信心將獎牌數向上推進再創佳績；市府將扮演台南市代表隊最強後盾。

台南市近年積極推動體育發展，為支持選手再創佳績，去年增編新台幣600萬元菁英選手培訓經費，不間斷挹注培訓資源給選手，也特別推動選手個人化服務專案，透過專屬專業師資人力，包含體能輔助訓練、運動傷害照護及運動心理諮商輔導，讓選手提升基本體能基礎，更厚植心理素質，並降低運動傷害發生機率，持續備戰兩年一度全國運動會，將金牌留在家鄉。