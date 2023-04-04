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清明防火「雙語」並行 南消七大隊公墓火災熱點巡邏

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市消防局第七大隊動動用無人機在公墓廣播，提醒民眾掃墓注意防火。 記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局第七大隊動動用無人機在公墓廣播，提醒民眾掃墓注意防火。 記者黃宣翰／翻攝

每逢清明節台南市南山公墓、喜樹公墓湧進大批掃墓人潮，台南市消防局第七大隊今天除使用無人機廣播宣導外，在入口進行清明駐點警戒，除發放水袋予掃墓民眾外，宣導民眾注意掃墓安全。

清明節在台灣民俗中，是跨越不同的族群、信仰、生活型態，成為多數台灣人祭祖掃墓緬懷先人的節日。消防局第七大隊表示，近年來閩南語、客語流失情況嚴重，為建構多種語言友善環境增進宣導效益，今年除了使用無人機進行國語廣播外，更增加閩南語及客語宣導。

此外第七大隊於4月4日、5日，也會在轄內南山公墓、喜樹公墓入口進行清明駐點警戒宣導，除發放水袋予掃墓民眾外，亦宣導民眾注意掃墓安全。

第七大隊大隊長石家源表示，市民朋友切勿自行燃燒雜草，如果發現故意引火燃燒，將依消防法處新台幣3000元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法。

台南市消防局局長李明峯呼籲，清明掃墓請民眾支持「以功代金」服務，並記住「四不二記得」，不任意燒雜草，不隨意丟煙蒂，不讓冥紙飛揚，不放爆竹煙火，記得撲滅餘燼以及記得隨手將垃圾帶走，以為維護環境整潔。

台南 清明節

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