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苦練直排輪10年勇敢追夢 家扶兒當選全國自強兒少

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
苦練直排輪10年勇敢追夢的徐韋騏，今年代表北台南家扶接受家扶基金會全國自強兒少表揚。圖 ／北台南家扶中心提供
苦練直排輪10年勇敢追夢的徐韋騏，今年代表北台南家扶接受家扶基金會全國自強兒少表揚。圖 ／北台南家扶中心提供

苦練直排輪10年勇敢追夢的徐韋騏，在逆境中不放棄夢想，今年代表北台南家扶接受家扶基金會全國自強兒少表揚。

徐韋騏家住台南永康，目前就讀國立曾文農工畜牧科高三，父親原在工廠任職，2007年一場瓦斯氣爆意外，造成父親全身嚴重燒傷無法工作至今，家中遭遇劇變，經濟與生活重擔，由從事清潔工的媽媽擔起。

懂事的徐韋騏看在眼裡，立志未來要好好賺錢回饋家人。徐韋騏年幼時即因課業學習能力緩慢，有閱讀、計算能力障礙，但不放棄學習克服。

提及與直排輪結緣，徐韋騏說，一開始是媽媽朋友送來一雙用不到的直排輪，自己就溜出興趣，媽媽看在眼裡，期望他即使課業表現沒太亮眼， 但至少可有一項專長，後決定帶他去買一雙新的直排輪，也安排課程讓教練給予更專業指導。

隨著年齡增長，一些從小一起練習的一個一個退出，徐韋騏堅持直排輪，反覆練習在賽場上那不到10秒動作，從8歲一路到18歲，不間斷努力與堅持，徐韋騏當上台南市選手代表參加全國賽事。

徐韋騏除夢想能當直排輪國手代表台灣到世界各地參與比賽，就讀畜牧科的他，還有另一個夢想，未來能當養豬場老闆，希望承擔媽媽重擔，一起守護這個家。

苦練直排輪10年勇敢追夢的徐韋騏，今年代表北台南家扶接受家扶基金會全國自強兒少表揚。圖 ／北台南家扶中心提供
苦練直排輪10年勇敢追夢的徐韋騏，今年代表北台南家扶接受家扶基金會全國自強兒少表揚。圖 ／北台南家扶中心提供

台南 家扶基金會

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