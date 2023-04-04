影／嘉義「古墓傳奇」 王得祿兄嫂200多年古墓獸雕殘缺傳靈異

明天清明節，清朝水師提督王得祿兄嫂王許太夫人，被皇帝「貤」（音同移）封一品夫人，死後葬在嘉義市郊盧厝里，至今逾200年是市定古蹟，與古墓為鄰的老阿嬤沈賴春美一家三代，每逢清明節前祭祀，至今逾1甲子，上午設香案祭拜。

墓碑步庭兩端雕塑2隻蒼鷹被斷頭，麒麟及獅被斷齒、吉象斷鼻，何人所為成謎；53歲沈賴春美兒子沈錦梁說，老一輩傳說，獸雕入夜會變成活獸，吃農作物及家禽，才遭人斷頭破壞，為古墓增添傳奇神秘色彩。

沈錦梁說，古墓被果園包圍，住家養狗未遭盜墓，王家後人四散各地，他們每年清明祭祀，傳說古墓是地理風水「龍穴」，市府2006年列為古蹟，由他當管理人，在墓區豎解說牌，古墓兩旁相傳有陪葬侍女，古墓是由孫子輩立墓碑，當初因位在阿里山林鐵上遷葬於此。

86歲沈賴春美及家人與古墓為鄰，未碰過靈異，少見遊客來看古墓，只有地理師來研究勘輿，沈錦梁說，墓地四周果園是阿公向王家後人購買，他們三代管理，逢春節、清明及秋節祭拜，阿公買逾6分地旱地，因毗鄰古墓，四周土地被市府都計編定公園預定地，限制使用，權益嚴重受損，希望恢復原旱地使用。

文化局說，墓園坐南朝北，由墳、塚、碑、堂、埕、曲手等構成，基側有花崗石望柱及獅座各1對，墓碑兩旁有雙龍拱碑石刻，1至4步庭兩端雕塑麒麟、蒼鷹、瑞獅、吉象，第5步庭外側立后土墳，古意盎然。