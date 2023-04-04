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百年嘉義公園老火車頭展示區變身沙坑 兒童節溜孩子好去處
嘉義市百年歷史的嘉義公園，停放阿里山小火車SL-21號機關車頭的展示區，經市府3年多規畫設計整修，按照1934年設置的泳池，新舊融合重新打造變身為兒童沙坑，保留小火車鐵軌及枕木，清明連假開放，今天兒童節，吸引大批家長帶小孩玩，成為遛孩子的好去處。
105年歷史的阿里山小火車SL-21號機關車頭，在嘉義公園展示46年，被鐵欄杆圍住，猶如坐牢一般，是嘉義人共同記憶，2019年阿里山林鐵文資處以大吊車調起，運至北門車站整修完成，2月復駛，原火車頭展示區變身兒童沙坑。
「好好玩喔！」小朋友雙手抓起白細沙玩樂，接著再到沙坑相鄰的兒童遊樂場溜滑梯，市府建設處說，火車頭意象區，改造為兒童沙坑，保留鐵軌重要元素，呼應更早泳池概念，泳池是在1934年設置，長50公尺、寬25公尺，二戰後一度開放使用，1948年4月27日有開放游泳池紀錄，池沿仍可見泳池遺構。
為了讓大小朋友一起遊玩沙子同時，回憶兒時對火車頭記憶，火車頭意象區以金屬剪影裝置藝術，結合老照片，展示該處1934年日治時期曾是兒童游泳池的樣貌，1975年將游泳池中間填高，1975年至2019年作阿里山小火車SL21號機關車頭展示平台，火車頭意象區呈現行駛阿里山鐵道退役後的SL21號火車頭，在嘉義公園展示歷史軌跡意象。
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