隱身巷弄嘉義大學教授故居 變身餐食農產市集拾間工作室
嘉義市博愛社大顧問蕭英偉熱愛鄉土，幫農民行銷優質農產，與一群年輕人創辦拾間文化，除網路行銷，經近半年籌備，裝修過世岳父嘉大幼教系教授王連生嘉義市故居，變身為餐食農產市集拾間工作室，昨天開幕試營運，提供產地到餐桌一條龍農產、餐飲服務。
拾間工作室在嘉義公園附近，隱身巷弄，房間展示嘉義縣優質農產品、有小番茄、燈籠果、有機米、醬油、玉米、還有有非籠飼的紅蛋、毛豆等，農產多元，還有手工製作提袋等工藝品，都是拾間團隊嚴選的產品。
拾間文化專案經理黃語晨就讀中正大學，喜歡上嘉義，畢業後留下來與學妹呂紹妤創立「拾間文化」品牌，黃語晨說，為讓消費者體驗親嘗嚴選美味農產，用在地食材料理，經營餐食飲品，花胡瓜椒麻拌麵，味覺與飽足感兼具，和風溫沙拉山海拼盤，新鮮食材搭配日式烤飯糰，價格實惠。
黃語晨說，盤內嚴選來自嘉義這片大地賜予，因為嚐過，才能讓客人買得心安理得，籌備近半年，終於推開大門，將這些年在山海間所見所嘗，好好端上桌，時下民眾搶買雞蛋，販售一對獸醫夫妻用心經營的非籠飼紅蛋，為動物福利盡心力，全素食飼料養殖，通過SGS無藥物殘留檢驗。
蕭英偉擔任嘉義關愛故鄉公共服務協會常務理事，關愛鄉土，發動志工搶救整修荒廢閒置的天主教鹿草鄉聖家貧民醫院，計畫成立醫療博物館，俄烏戰爭爆發，與志工在朴子好書室用手染方式製作烏克蘭國旗義賣，所得捐助烏克蘭。
拾間工作室即日起到16日，開幕試營運期間，農產選物享9.5折優惠詳情可上臉書「拾間文化」查看。
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