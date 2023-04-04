再現海市蜃樓 仁義湖畔嘉南第一景大樓雲霧繚繞如夢幻仙境
初春日夜溫差大，天氣多變化，嘉義攝影達人曾國根2月在番路鄉仁義潭畔，拍到21層高樓「嘉南第一景」籠罩雲霧，四周雲霧繚繞，有如夢幻仙境，日前再現海市蜃樓美景，他將美照貼臉書，網友紛紛按讚說，「哇！太夢幻了，好像雲端裡的大樓。」
「高山有4月雪景，低海拔有4月雲景」，曾國根說，仁義潭畔嘉南第一景雲海美景再現，讓他幸運碰上，抓住自然美景瞬間拍照，他說，雲霧要在大樓下方，又剛好讓大樓頂端探出頭，並不容易，能等待拍到美景很難得，早春清晨遇氣候突變時偶有低層雲出現，氣象局發布清晨濃霧特報，有機會出現雲海。
曾國根愛好攝影，到處拍自然美景與親友分享，水雲間「嘉南第一景」，仁義潭低海拔難得一見的高山景緻，他說，21層建築嘉南第一景，在海拔108公尺的仁義潭旁，遠方山脈是梅山鄉太平村，連結雲林縣的大尖、二尖山脈，因視差影響視覺與山齊高，低海拔的高山風情一年難得幾回。
大樓雲霧繚繞美景如「海市蜃樓」，卻非虛幻景象，「海市蜃樓」形成是由於光線通過不同密度空氣層，發生折射作用，得遠處景物投映空中或地面上，「海市蜃樓」用來比喻虛幻景象、事物。
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