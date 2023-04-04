巨無霸幸福春捲佛心老闆不漲價 客人天未亮大排長龍
明天清明節，連假期間，嘉義市公明路上幸福春捲小攤，客人一大早就大排長龍，等著吃一口超級飽滿餡料春捲，充滿幸福飽足感，豬肉、麵粉等原物料食材上漲，許多春捲店調漲到70元，老闆佛心維持60元不漲價，客人大排長龍，不限購買量，最多有人一口氣買50個。
「巨無霸春捲很平價、CP值超高1個就飽」，排隊的客人除返鄉民眾，還有許多來嘉度假，慕名前來客人，清明春捲熱賣，幸福春捲小攤在馬路旁，店面看起來不起眼，卻是經營逾10年的老店，別人賣70，老闆娘越南華裔盧銀俏維持60元不漲價，薄利多銷，清明連假天未亮就開賣，增加人手6、7人幫忙。
盧銀俏2008年嫁來台灣，看準台灣養生風，先到春捲店打工再創業，每天工作12小時，月休2天，2012年終於擁有春捲小攤，扎實用料與親切待客，讓她開店第1年清明就賣出1300個春捲，清明連假每天賣逾千個春捲，客人排隊秩序良好，許多人排隊逾1小時，耐心等待。
老闆娘用料不手軟，飽滿餡料，春捲難一手掌握，配料有蔬菜、紅蘿蔔、高麗菜、豆芽菜等7、8樣，為凸顯春捲與眾不同，選用滷肉增加溫度，滷肉肥瘦兼具不油膩，越南家鄉獨門醃辣椒是其他春捲攤吃不到的口感。春捲塞滿豐富配料，客人大讚「排再久都值得，老闆娘比許多台灣人還努力。」幸福春捲在公明路223號，營業時間清晨6點到下午5點。
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