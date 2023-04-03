年內遷葬公墓？ 立委陳以信批粗暴 南市府說非如此

國民黨立委陳以新今天在臉書指近日回台南永康二王基督教公墓掃墓，驚傳市府要求基督教公墓要在年內完成遷葬，質疑市府做法粗暴，對先人不敬。市府晚間澄清，今年2月已有溝通，因事涉所有人權益，已啟動文化資產調查。

台南市政府民政局指出，今年2月邀集民政局、都發局、永康區公所拜訪聯合服務會董事，說明市地重劃程序及了解土地所有權人意見，當日與會人員意見多元，包括希望市府另建基督教專用納骨塔、原地保留朝公園化方向發展或設立文史紀念館等。

因事涉市地重劃整體所有人權益，針對聯合服務會各董事表示的意見，市府非常重視，已責成相關單位，先行啟動文化資產調查。在文資調查及審查程序尚未完成前，針對永康二王私有基督教墓園不會進行遷葬作業。

陳以信在臉書表示，清明節要到了，他也帶父親回台南掃墓，家族先人多葬在永康二王基督教公墓 ，卻聽聞市府將在二王市地重劃，整個基督教公墓要在年內完成遷葬，讓他與整個家族非常震驚，質問「如此大事為何市府都沒和墓園家屬溝通？一紙行政命令就要家屬立即遷葬」，不尊重廣大墓園家屬更對先人非常不敬。

他說，他與地方文史工作者前往勘查，此墓園占地僅0.6公頃卻有近千門墓冢，許多埋葬在此的基督教徒，與基督教近代在台發展史有深刻關聯，如果未來此墓園如能妥善規畫，可成為後人學習基督教來台早期歷史的重要文化資產，呼籲暫緩重劃，尤其應先與墓園家屬溝通，並廣納文化各界意見後再行審慎決定。