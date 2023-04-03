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連假第3天嘉義市區湧人車 文化路夜市人潮「提早爆滿」
今天是清明連假第3天，嘉義市區車流人潮十分熱鬧，觀光景點檜意森活村今天有超過3000遊客造訪，帶動園區商家生意，最熱絡的還是火雞肉飯，幾乎店家都滿座，一些名店更是大排長龍；晚上文化路夜市已是爆滿狀況，機車、汽車闖入夜市成了眾矢之的，其實還沒有到管制時間，而是夜市人潮提早爆棚。
嘉義市區主要道路車流不斷，不少遊客前往檜意森活村遊玩，林鐵文資處統計，連假以來除了首日因雨遊客1500人次較少外，昨日、今日遊客都超過3000人，帶動園區商家生意。
到嘉義市最多遊客想品嘗的就是火雞肉飯，市區的雞肉飯店家幾乎滿座，知名店家門前更是大排長龍，但換桌率都很快，沒等多久即能享用嘉義美食。
傍晚不到6點文化路夜市已是爆滿人潮，機車、汽車已難駛入，還是有幾輛車闖入人潮中，引來許多民眾抱怨「怎麼把車開進來！」，其實，文化路夜市晚上7點才開始管制徒步區，駕駛人不是不守規矩，而是夜市提早爆滿。
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