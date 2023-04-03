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台南市區老街、美食商圈人潮湧現 清明連假2天吸引20萬人潮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今天是清明連假第3天，台南市國華街美食名店湧現排隊人潮。圖／南市觀旅局提供
今天是清明連假第3天，台南市國華街美食名店湧現排隊人潮。圖／南市觀旅局提供

今天清明連假第3天，台南各景點人潮多，觀旅局統計各重要景點及街區商圈前兩天遊客人次，平均較去年同期成長近3成，市區景點兩天來吸引超過20萬人潮，室內景點也很叫座，南美館、奇美博物館都很受遊客喜愛。

台南市觀光旅遊局統計，連假前兩天的遊客都明顯較往年成長，其中虎頭埤風景區剛完成全齡式地景遊憩區吸引親子遊客闔家共遊，2天入園遊客超過5600人次，較去年同期增加逾2倍，表現最亮眼；安平港濱軸帶有1661台灣船園區、定情碼頭德陽艦園區、港濱歷史公園、林默娘公園等戶外休憩點，遊客逾3萬人次，較去年同期增加1.6倍。

鹽水老街、孔廟文化園區及德元埤荷蘭村遊客也是呈現倍數成長，原本假日都人潮爆滿的市區人氣景點，像是國華海安商圈、安平老街、小西門商圈、赤崁園區、南紡購物中心等街區商圈也都擠滿遊客，知名店家排隊人潮不斷，兩天連假共有逾20萬人次，較去年同期增加2成。

今天台南的好天氣讓各景點都大爆滿，像是充滿懷舊氛圍的老街區，讓安平老街、鹽水老街及新化老街一早就人潮滿滿，共有近萬人次到訪。

許多室內景點也受到歡迎，台南美術館、左鎮化石園區和奇美博物館共有逾1700人次進場，適合大小朋友一同出遊的頑皮世界在連假期間舉辦「春遊頑皮-和動物一起開「童樂會」，有多組街頭藝人的表演，還可與水豚君近距離互動，一早吸引逾1400人進場，相較去年有5成的漲幅。

連假期間活動詳情可到台南旅遊網 https://www.twtainan.net/ 獲取更多旅遊台南的詳細攻略。

今天是清明連假第3天，安平古堡吸引大小朋友看表演。圖／南市觀旅局提供
今天是清明連假第3天，安平古堡吸引大小朋友看表演。圖／南市觀旅局提供

台南美術館 老街 連假

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