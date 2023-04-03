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連假第3天遊客更多！安平老街店家生意好到「派員防插隊」
清明兒童連假進入第3天，台南市今天天氣晴朗，風和日麗，各景點、商圈都吸引人潮，安平老街、國華街美食商圈都湧入遊客，有些美食店大排長龍，從店前排到對面廟宇，為防有人插隊，店家還派人守候，形成有趣現象。
從4月1日起，遊客就湧入台南，各旅店住房率都至少8、9成以上，而市區的安平老街、國華街、海安路、友愛街、中正路為主的商圈，2日人潮更甚1日，今天的人潮更多，特別是安平老街、國華街更是人擠人，商家生意好到不得了。另赤崁樓、孔廟附近商圈人潮也多，但令遊客最頭痛的是，車位難找。
安平路的文章牛肉店，食客大排長龍，即使在東區東寧路的分店也是客滿安平老街的阿財牛肉店也是大排長龍，且排到對面的妙壽宮，因路上不能排隊，為防插隊，店方有專人服務，而在妙壽宮前排隊的民眾免受日曬，都覺得店家很貼心。
台南市中西區、安平區有美食，漁光島則是藝術季活動，一早也吸引人潮，來此踏浪，欣賞美麗的藝術作品，樹下還有市集，讓清明兒童連假的台南充滿吸引力。
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