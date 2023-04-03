稻熱病進入好發期 嘉縣農業處籲減少使用氮肥

清明節是稻熱病好發時期，嘉義縣農業處近日加強田間巡查，目前尚未發現稻熱病案例。農業處表示，往年嘉義縣最早發生地區在民雄鄉靠山的平地，近日觀察田地周圍稻叢都無發現紅褐色病斑，提醒農民加強巡視，減少使用氮肥、加添含矽元素資材，強化植物抗性。

農業處表示，稻熱病好發於連續高濕度的環境，氣溫劇烈變化時更加嚴重，尤其好發在高氮肥、密植且通風不良的稻田；應注意使用展著劑，避免植株受損，也可施用非化學農藥誘導抗病資材，中性化亞磷酸1000至1500倍、矽酸鉀1000倍稀釋液等進行預防。

農業處指出，稻熱病初期，葉片會出現紅褐色或暗綠色病斑，隨著病勢進展，病斑會呈現紡錘狀且病斑周圍為黃色，中間為灰褐色，有時會造成葉片黃化；需隨時留意田地周圍稻叢是否有紅褐色病斑，若發現病斑應即時進行防治，移除秧砧，避免田間感染擴散。