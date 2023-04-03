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南市清明掃墓好停車 路邊停車暫停收費1日

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市4月5日路邊停車，暫停收費，方便掃墓。圖／南市交通局提供
台南市4月5日路邊停車，暫停收費，方便掃墓。圖／南市交通局提供

台南市政府為因應清明掃墓停車需求，4月5日路邊停車將暫停收費1日，同時，交通局南門路繳費處暫停服務1日、安平保管場當日也不開放領車，請洽公民眾注意。

交通局局長王銘德表示，為利市民掃墓祭祖，依南市公有停車場收費及管理自治條例第6條規定及往例，清明節當日路邊停車格位暫停收費。另因南門路繳費處也暫停服務1日，民眾停車費繳費需求可多利用「台南好停APP」線上繳費，至今年12月31日止加入會員並使用APP線上支付繳納本市路邊停車場停車費可享「每筆折扣2元」優惠，同時APP也有「即時停車地圖」可查詢路邊剩餘格位資訊，節省民眾尋找停車位的時間。

停車營運科長陳英傑指出，除路邊停車路段暫停收費外，委託民營採自動化管制出入的路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運。若有不肖人士假借管理單位名義於非屬前述出入口管制的公有路外停車場向民眾收取停車費，將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局將聯合警察機關加強查緝。另清明節當日警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，呼籲民眾勿違規停車以免開罰。

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