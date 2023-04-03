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春假夯！水道博物館兒童節攀樹體驗寓教於樂

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上水道博物館兒童節攀樹體驗，讓參與小朋友達到寓教於樂之效。圖 ／山上水道博物館提供
台南山上水道博物館兒童節攀樹體驗，讓參與小朋友達到寓教於樂之效。圖 ／山上水道博物館提供

清明連假出遊熱潮爆增，台南山上花園水道博物館安排另類攀樹，不少小朋友在專人引導下體驗，結合相關水道知識遊戲解說，充分發揮寓教於樂效果，成為最佳放電去處。

台南市政府文化局指出，今年兒童節連假延續去年山上花園水道博物館落成一世紀概念，以象徵再次出發「新萌芽」為主題，首次推出結合參觀動線設計的全園區闖關遊戲，只要逛完園區就能順利闖完所有關卡，並獲得紀念禮品，遊戲內容也都與水道有關，闖關就能獲得相關常識。

其中體驗攀樹，深受不少小朋友期待，安排在園區後方的龍眼樹，在專人落實安全防護下，小朋友除可體驗攀樹樂趣，也認識不同植物生態，且可以透過高角度，俯瞰最具代表性的B館紅磚建築，顛覆過去參觀古蹟的方式與角度。

館方表示，明天兒童節，除精采豐富活動外，還將安排「濱野彌四郎」Cosplay快閃出沒與遊客互動、發糖果，陪伴親子，加上目前正值花期木盛開，文化局邀請民眾到水道賞花、參加活動，過一個特別的兒童節。

除此之外，山海屯合社會企業今也在左鎮市區舉辦歪腰市集，串聯水道博物館、左鎮化石園區共同合作，帶動臺台南山區旅遊線，只要今天入園水道博物館，就能拿到歪腰市集集點卡並首先獲得點數2點。

相關活動訊息可上臉書水道博物館粉絲專頁及官網瀏覽。

台南山上水道博物館花旗木正綻放。圖／山上水道博物館提供
台南山上水道博物館花旗木正綻放。圖／山上水道博物館提供

博物館 兒童節 台南

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