嘉市幼兒中小學認購高麗菜 助菜農也融入農業議題

高麗菜因盛產品質優良價格卻不佳，為協助菜農度過難關，嘉義市各國中小及幼兒園響應認購，「吃在地、食當季」在享用高麗菜美味同時，也將農業議題融入課程中，為兒童月多元的主題更添精采。

大業國中近日有熱心家長在得知有小農因高麗菜價崩而被棄單後，大力認購200顆高麗菜贈與校方，學生將有機的高麗菜轉贈給學校周邊居民敦親睦鄰；老師們規劃討論課程，鼓勵學生透過分組發想如何提升高麗菜價值、從棄單議題討論誠信等，更有學生發揮巧思研發高麗菜創意料理，期待在即將來臨的露營活動中大展廚藝，將食育、品德教育和敦親睦鄰與近日的農業議題連結。

崇文國小將高麗菜入菜推出兒童節特餐，校長林秀香親自下廚製作高麗菜鬆餅，獎勵響應兒童月「兒童幫助兒童」主題，帶領學生深入討論吃當季、食當令議題。

復國幼兒園有廚媽發揮廚藝，端出炒高麗菜、高麗菜湯及應景的潤餅，讓小小朋友們以「食」際行動吃進健康也幫助農夫，也讓小朋友們透過觸摸、嗅聞、品嚐和觀察認識農作物，小朋友們開心抱起比籃球還大的高麗菜近距離觀察，模樣超萌。