快訊

柯文哲難題／訪美封印「強國等距」論述 現實很骨感

國民黨駐美副代表黃裕鈞被撤換 接CSIS台灣議題研究員

又一俄主戰派名人遭刺殺 軍事部落客接下女子送的小人像後被炸死

嘉市幼兒中小學認購高麗菜 助菜農也融入農業議題

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
志航國小學生製作堆肥不剩食。圖／嘉義市政府提供
志航國小學生製作堆肥不剩食。圖／嘉義市政府提供

高麗菜因盛產品質優良價格卻不佳，為協助菜農度過難關，嘉義市各國中小及幼兒園響應認購，「吃在地、食當季」在享用高麗菜美味同時，也將農業議題融入課程中，為兒童月多元的主題更添精采。

大業國中近日有熱心家長在得知有小農因高麗菜價崩而被棄單後，大力認購200顆高麗菜贈與校方，學生將有機的高麗菜轉贈給學校周邊居民敦親睦鄰；老師們規劃討論課程，鼓勵學生透過分組發想如何提升高麗菜價值、從棄單議題討論誠信等，更有學生發揮巧思研發高麗菜創意料理，期待在即將來臨的露營活動中大展廚藝，將食育、品德教育和敦親睦鄰與近日的農業議題連結。

崇文國小將高麗菜入菜推出兒童節特餐，校長林秀香親自下廚製作高麗菜鬆餅，獎勵響應兒童月「兒童幫助兒童」主題，帶領學生深入討論吃當季、食當令議題。

復國幼兒園有廚媽發揮廚藝，端出炒高麗菜、高麗菜湯及應景的潤餅，讓小小朋友們以「食」際行動吃進健康也幫助農夫，也讓小朋友們透過觸摸、嗅聞、品嚐和觀察認識農作物，小朋友們開心抱起比籃球還大的高麗菜近距離觀察，模樣超萌。

志航國小校與鄰近的嘉義大學合作，不僅每學期有種植溫室蔬菜的體驗，也提倡讓剩食不浪費，鼓勵學生透過實作將生產過剩的農產品、果皮製成酵素，讓農產發揮更大價值，盛產的高麗菜最外層的葉菜更是做成堆肥的好材料，讓學生參與從農田到餐桌的每一個環節，不僅讓生活處處都是課堂，也讓學生對在地農業有更深一層體認。

大業國中送高麗菜敦親睦鄰。圖／嘉義市政府提供
大業國中送高麗菜敦親睦鄰。圖／嘉義市政府提供
大業國中以高麗菜敦親睦鄰。圖／嘉義市政府提供
大業國中以高麗菜敦親睦鄰。圖／嘉義市政府提供
大業國中發想創意食譜。圖／嘉義市政府提供
大業國中發想創意食譜。圖／嘉義市政府提供
崇文國小製作美味高麗菜鬆餅作為獎勵。圖／嘉義市政府提供
崇文國小製作美味高麗菜鬆餅作為獎勵。圖／嘉義市政府提供
復國幼兒園孩子觀察高麗菜。圖／嘉義市政府提供
復國幼兒園孩子觀察高麗菜。圖／嘉義市政府提供

高麗菜 嘉義 幼兒園

延伸閱讀

雲林自採高麗菜2顆10元 享農遊樂趣兼作公益

霸氣醫院院長買70箱高麗菜 600員工每人抱1顆回家

高麗菜價低 連假5天彰化自採高麗菜採10送2

老闆娘便宜3元賣她高麗菜 眾人見價錢酸「被坑了」

相關新聞

嘉市幼兒中小學認購高麗菜 助菜農也融入農業議題

高麗菜因盛產品質優良價格卻不佳，為協助菜農度過難關，嘉義市各國中小及幼兒園響應認購，「吃在地、食當季」在享用高麗菜美味同...

消防車找無路…導航圖資逾10年未更新 嘉縣議員籲改善

嘉義縣各鄉鎮幅員遼闊，很多地點沒有明顯門牌、地址，再加上消防報案派遣系統10年以上未更新，消防車、救護車有時無法找到報...

全台首開放水上設施 劍湖山今早湧入人潮

連假第三天，天氣良好，帶動出遊人潮，雲林劍湖山世界主題樂園一早就有民眾排隊等入園，目前停車場已超過五分滿，今年樂園率全台...

黃偉哲提兒童政策 整個台南都是孩子的遊戲場

4月4日兒童節也是台南市長黃偉哲第2任就職1百天，人在日本參訪的黃市長也提出相關兒童政策，誓言要為小朋友打造幸福城，從「...

數百年南山公墓開發？ 意見分歧

清明連假台南最大的南山公墓湧入大批掃墓人潮，南山公墓開發殯葬園區案再度引起關注，文化團體提報100門古墓送文資處審查，強...

一青妙牽線 台南可望與滋賀縣締結鐵馬姐妹市

台南市長黃偉哲率團前往日本訪問，今天在東京與受邀擔任台南市親善大使的台日混血作家一青妙會面，在一青妙等人促成下，台南可望...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦