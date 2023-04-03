快訊

柯文哲難題／訪美封印「強國等距」論述 現實很骨感

國民黨駐美副代表黃裕鈞被撤換 接CSIS台灣議題研究員

又一俄主戰派名人遭刺殺 軍事部落客接下女子送的小人像後被炸死

南市大內石子瀨抽水站二期 本月將發包明年完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市大內石子瀨抽水站二期工程， 本月將發包明年完工。圖 ／台南市政府水利局提供
南市大內石子瀨抽水站二期工程， 本月將發包明年完工。圖 ／台南市政府水利局提供

台南市政府結合中央投入3600萬元，興建大內石子瀨抽水站第二期工程，提升抽水效能，本月將發包，可望明年汛期前完工，對於居民生命財產安全更有保障。

台南市政府水利局說，大內區石子瀨排水集水區，治水對策採雙管齊下、分高低地辦理改善，高地坡地排水已完成4200立方公尺容量沉砂池及梳子壩，可調節土砂流下，減少排水路土砂淤積並兼具滯洪功能，有效改善坡地排水問題。

低地部分因受曾文溪水位影響，導致下游低地區域無法宣洩排水，市府設置石子瀨抽水站(1cms)及石子瀨抽水站2站(2cms)等2站抽水站，以利協助宣洩內水，降低下游地區淹水風險。

水利局說明，為接續辦理治水作業並增加抽排量能，市長黃偉哲今年再向中央爭取經費並投入市預算總計3600萬元，辦理「大內區石子瀨排水抽水設備更新應急改善工程」，工程內容增設3cms抽水機增加抽水量能、設置撈污設備防止抽水機阻塞、擴大前池穩定抽水量，完備抽水站整體功能。

該工程預計4月底完成發包，明年汛期前完工，完工後抽水機組可聯合操作運用，發揮最佳抽水效能。

南市大內石子瀨抽水站二期工程， 本月將發包明年完工。圖 ／台南市政府水利局提供
南市大內石子瀨抽水站二期工程， 本月將發包明年完工。圖 ／台南市政府水利局提供

水利局 治水 台南

延伸閱讀

南市清明連假現人潮 永康臨時轉運站發揮功效

讓媽媽喘口氣 南市力推定點臨托、到宅育兒指導服務

台南漁水路改善工程 升級養殖生產區環境

M幹線抽水站及調節池工程動土 學甲防洪更完善

相關新聞

嘉市幼兒中小學認購高麗菜 助菜農也融入農業議題

高麗菜因盛產品質優良價格卻不佳，為協助菜農度過難關，嘉義市各國中小及幼兒園響應認購，「吃在地、食當季」在享用高麗菜美味同...

消防車找無路…導航圖資逾10年未更新 嘉縣議員籲改善

嘉義縣各鄉鎮幅員遼闊，很多地點沒有明顯門牌、地址，再加上消防報案派遣系統10年以上未更新，消防車、救護車有時無法找到報...

全台首開放水上設施 劍湖山今早湧入人潮

連假第三天，天氣良好，帶動出遊人潮，雲林劍湖山世界主題樂園一早就有民眾排隊等入園，目前停車場已超過五分滿，今年樂園率全台...

黃偉哲提兒童政策 整個台南都是孩子的遊戲場

4月4日兒童節也是台南市長黃偉哲第2任就職1百天，人在日本參訪的黃市長也提出相關兒童政策，誓言要為小朋友打造幸福城，從「...

數百年南山公墓開發？ 意見分歧

清明連假台南最大的南山公墓湧入大批掃墓人潮，南山公墓開發殯葬園區案再度引起關注，文化團體提報100門古墓送文資處審查，強...

一青妙牽線 台南可望與滋賀縣締結鐵馬姐妹市

台南市長黃偉哲率團前往日本訪問，今天在東京與受邀擔任台南市親善大使的台日混血作家一青妙會面，在一青妙等人促成下，台南可望...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦