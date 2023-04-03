南市大內石子瀨抽水站二期 本月將發包明年完工

台南市政府結合中央投入3600萬元，興建大內石子瀨抽水站第二期工程，提升抽水效能，本月將發包，可望明年汛期前完工，對於居民生命財產安全更有保障。

台南市政府水利局說，大內區石子瀨排水集水區，治水對策採雙管齊下、分高低地辦理改善，高地坡地排水已完成4200立方公尺容量沉砂池及梳子壩，可調節土砂流下，減少排水路土砂淤積並兼具滯洪功能，有效改善坡地排水問題。

低地部分因受曾文溪水位影響，導致下游低地區域無法宣洩排水，市府設置石子瀨抽水站(1cms)及石子瀨抽水站2站(2cms)等2站抽水站，以利協助宣洩內水，降低下游地區淹水風險。

水利局說明，為接續辦理治水作業並增加抽排量能，市長黃偉哲今年再向中央爭取經費並投入市預算總計3600萬元，辦理「大內區石子瀨排水抽水設備更新應急改善工程」，工程內容增設3cms抽水機增加抽水量能、設置撈污設備防止抽水機阻塞、擴大前池穩定抽水量，完備抽水站整體功能。