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消防車找無路…導航圖資逾10年未更新 嘉縣議員籲改善

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
消防車圖資長期未更新，嘉義縣議員詹琬蓁籲改善。圖／報系資料照
消防車圖資長期未更新，嘉義縣議員詹琬蓁籲改善。圖／報系資料照

嘉義縣各鄉鎮幅員遼闊，很多地點沒有明顯門牌、地址，再加上消防報案派遣系統10年以上未更新，消防車、救護車有時無法找到報案地址，到村莊還得找人帶路。議員詹琬蓁日前在議會臨時會提案，請嘉義縣消防局增加導航設備￼；消防局長呂清海說，已向消防署反應，預計今年更新圖資。

詹琬蓁說，她的水上住家曾發生火警，當時消防車趕往現場卻開過頭，透過村長為救護車帶路，才進入住家撲滅火勢；119派遣中心圖資逾10年沒更新，消防員只能拿著印有約略地標的派遣單，看著消防車上連接老舊系統的IPAD，因系統沒有更新，常找不到地址，延誤救災。

消防局長呂清海說，119報案派遣系統建置逾20年，對於新建、增建及違建等建築物無法即時更新，有些部落、村落也無法準確定位，收到議員的意見後，也向消防署反應問題，消防署承諾今年將更新圖資，而購買GPS設備會視經費優先配置救護車。

呂海清也說，鼓勵民眾多利用119報案APP，像山難等無地點，只要打開衛星定位功能，再撥打119求救電話，消防局就會自動定位經緯度，有助提升搜救速度。

救護車 嘉義 議員

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