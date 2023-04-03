全台首開放水上設施 劍湖山今早湧入人潮

連假第三天，天氣良好，帶動出遊人潮，雲林劍湖山世界主題樂園一早就有民眾排隊等入園，目前停車場已超過五分滿，今年樂園率全台樂園之先，在連假開放水上設施，民眾可把握好天氣出遊。

劍湖山世界經理張華紋表示，劍湖山世界今年特別在兒童節連假舉辦身分證對對碰活動，身分證號「2」、「0」、「6」只要對中三碼，享門票只要99元，廣受遊客青睞，今天一早八點多就有民眾排隊等入場，上午九時開園停車場就已約五分滿。

張華紋說，劍湖山世界除擁有親子型與刺激挑戰型的多元設施，適合全家出遊，今年也推出年度大秀 「 拉丁美洲狂歡慶典」、以及戶外表演「猛龍來襲」讓大小朋友跟恐龍近距離接觸。

近日天氣放暖，兒童連假期間率全台樂園之先，開放水樂園三大經典設施「龍捲風、大碗公、大船塢」三項玩水設施，讓大家能夠在變熱的天氣中提前消暑。