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全台首開放水上設施 劍湖山今早湧入人潮

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
劍湖山世界主題樂園在兒童節連假開放水上設施，吸引遊客入園。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界主題樂園在兒童節連假開放水上設施，吸引遊客入園。圖／劍湖山世界提供

連假第三天，天氣良好，帶動出遊人潮，雲林劍湖山世界主題樂園一早就有民眾排隊等入園，目前停車場已超過五分滿，今年樂園率全台樂園之先，在連假開放水上設施，民眾可把握好天氣出遊。

劍湖山世界經理張華紋表示，劍湖山世界今年特別在兒童節連假舉辦身分證對對碰活動，身分證號「2」、「0」、「6」只要對中三碼，享門票只要99元，廣受遊客青睞，今天一早八點多就有民眾排隊等入場，上午九時開園停車場就已約五分滿。

張華紋說，劍湖山世界除擁有親子型與刺激挑戰型的多元設施，適合全家出遊，今年也推出年度大秀 「 拉丁美洲狂歡慶典」、以及戶外表演「猛龍來襲」讓大小朋友跟恐龍近距離接觸。

近日天氣放暖，兒童連假期間率全台樂園之先，開放水樂園三大經典設施「龍捲風、大碗公、大船塢」三項玩水設施，讓大家能夠在變熱的天氣中提前消暑。

張華紋，三項水上設施只在連假期間開放，接下來將進行整備，預計暑假前全面開放迎接遊客，所以這幾天想玩水消暑的遊客可把握時間入園。

劍湖山世界主題樂園在兒童節連假開放水上設施，吸引遊客入園。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界主題樂園在兒童節連假開放水上設施，吸引遊客入園。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界主題樂園在兒童節連假開放水上設施及恐龍秀吸引遊客入園。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界主題樂園在兒童節連假開放水上設施及恐龍秀吸引遊客入園。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界主題樂園在兒童節連假開放水上設施，吸引遊客入園。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界主題樂園在兒童節連假開放水上設施，吸引遊客入園。圖／劍湖山世界提供

連假 劍湖山世界

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