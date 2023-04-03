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黃偉哲提兒童政策 整個台南都是孩子的遊戲場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
黃偉哲指出，兒童政策從兩大方面著手，除提供教學現場優質軟硬體，並營造「整個台南都是孩子的遊戲場」。記者鄭惠仁／攝影
黃偉哲指出，兒童政策從兩大方面著手，除提供教學現場優質軟硬體，並營造「整個台南都是孩子的遊戲場」。記者鄭惠仁／攝影

4月4日兒童節也是台南市長黃偉哲第2任就職1百天，人在日本參訪的黃市長也提出相關兒童政策，誓言要為小朋友打造幸福城，從「教育現場」拓展到「遊戲場」，讓孩子在學習中得到快樂，在遊戲中獲得學習，在幸福中成長、茁壯。

黃偉哲指出，教育不止是學校的事，而是應該結合家庭與社會，因此兒童政策應從整體性規畫，除了優質教育環境，也應提供寓教於樂的社會環境；兒童政策從兩大方面著手，除提供教學現場優質軟硬體，並營造「整個台南都是孩子的遊戲場」。

他說，在軟硬體方面，積極向中央爭取預算，4年來從校舍耐震能力改善、班班有冷氣、兒童遊戲場、視聽教室、半戶外球場、運動操場、中央廚房等，已挹注超過百億元；其中校園操場跑道改善，去年就改善86校，進度全國第一。

在數位科技方面，率先全國成立「數位學習推動辦公室」，去年向中央爭取5億6000多萬元，運用在平板購置、數位內容與師生培訓等，讓台南不僅「班班有冷氣」，還要「生生有平板」、「班班有網路」、「班班有數位教室」，消弭城鄉數位落差。並率先要求教育局著手研發ChatGPT的教學模組，輔助師生進行如程式撰寫、英語學習、藝文創作及相關學科的輔助教學，讓台南的孩子從小扎根AI教育，迎向人工智慧新的生活世代。

黃偉哲說，積極推動午餐中央廚房化，透過校際合作方式，以「規模經濟」概念整合學校午餐供應，目前全市國中小設有55所中央廚房，負責供應155校，聯合供餐比率高達75%，成效六都第一；也透過前瞻經費完成19校通學步道，另外16校通學步道也陸續建置中，預計今底前完工，讓學生上下學能夠安全行走。

「整個台南都是孩子的遊戲場」方面，這次清明連假就推出10多項專屬活動，從水交社晴空藝術節、CHA CHA兒童街藝節、自然公園童趣節、春遊古蹟到FUN星玩童樂會、點亮兒童節、集結兒童劇場等，讓台南有如遊戲場。

黃偉哲說，任內首闖特色公園，將公園打造為孩子的遊戲場，已投入3億7000多萬元經費規畫39座特色公園，目前已完成16座。也為未滿4歲的嬰幼兒打造活動空間，12座親子悠遊館讓嬰幼兒在親子館找到專屬的遊戲天地。

黃偉哲指出，兒童政策從兩大方面著手，除提供教學現場優質軟硬體，並營造「整個台南都是孩子的遊戲場」。記者鄭惠仁／攝影
黃偉哲指出，兒童政策從兩大方面著手，除提供教學現場優質軟硬體，並營造「整個台南都是孩子的遊戲場」。記者鄭惠仁／攝影
黃偉哲指出，兒童政策從兩大方面著手，除提供教學現場優質軟硬體，並營造「整個台南都是孩子的遊戲場」。記者鄭惠仁／攝影
黃偉哲指出，兒童政策從兩大方面著手，除提供教學現場優質軟硬體，並營造「整個台南都是孩子的遊戲場」。記者鄭惠仁／攝影

黃偉哲 班班有冷氣

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