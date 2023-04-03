雜糧採收機被譽為「農機超跑」 地方高粱衝高靠它

台南市鹽水區農會近日以1600萬從德國進口1輛大型雜糧採收機，酷炫功能及巨大外型引發話題，農會更希望藉由這輛「農機超跑」配合政府政策衝高高粱產量，帶動在地農業發展。

這輛農委會補助的雜糧採收機價格不菲，外觀雖龐大，但透過相關面板輔助操作卻相當節能、靈巧；甚至許多車上慣見的倒車顯影設備也也一應俱全，更添安全性。

鹽水農會說，其最大特色為其脫殼系統採軸流式分離器，打破台灣以往傳統走桿式殼物分離系統；脫粒率大大提升、穀物採收時的損耗破損率大大下降，有助高粱採收時穀物收穫提升，可望衝高未來種植高粱面積。

台南市政府農業局也說，因應農業政策轉變，農委會持續推廣擴大硬質玉米、青割玉米、釀酒用高粱的種植面積，去年金門酒廠首度在台南學甲、鹽水契作高粱種植約500公頃，已是全台最大面積。