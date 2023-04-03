雜糧採收機被譽為「農機超跑」 地方高粱衝高靠它
台南市鹽水區農會近日以1600萬從德國進口1輛大型雜糧採收機，酷炫功能及巨大外型引發話題，農會更希望藉由這輛「農機超跑」配合政府政策衝高高粱產量，帶動在地農業發展。
這輛農委會補助的雜糧採收機價格不菲，外觀雖龐大，但透過相關面板輔助操作卻相當節能、靈巧；甚至許多車上慣見的倒車顯影設備也也一應俱全，更添安全性。
鹽水農會說，其最大特色為其脫殼系統採軸流式分離器，打破台灣以往傳統走桿式殼物分離系統；脫粒率大大提升、穀物採收時的損耗破損率大大下降，有助高粱採收時穀物收穫提升，可望衝高未來種植高粱面積。
台南市政府農業局也說，因應農業政策轉變，農委會持續推廣擴大硬質玉米、青割玉米、釀酒用高粱的種植面積，去年金門酒廠首度在台南學甲、鹽水契作高粱種植約500公頃，已是全台最大面積。
今年一期種植面積要再擴大，鹽水區農會理事長佘煥琛、總幹事邱子軒表示，鹽水地區預計種植高粱面積由去年80公頃提升至近120公頃，最近陸續播種，預計7月採收，這輛「農機超跑」屆時就可派上用場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言