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台日交流更深化 黃偉哲：可望與滋賀縣簽鐵馬姐妹市

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
擔任台南親善大使的知名作家一青妙，積極地在日本行銷台南，提升城市知名度。圖／台南市政府提供
擔任台南親善大使的知名作家一青妙，積極地在日本行銷台南，提升城市知名度。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲正在日本訪問，黃表示，台灣與日本近年來互動頻繁，日本更吹起一股台灣熱，可望與滋賀縣在既有的友好備忘錄基礎上，再加簽鐵馬姐妹市，加深觀光、文化交流。

黃偉哲說，台南是許多日本遊客來台必訪城市，日本也是台南市民非常喜愛的國家，在長期互動下，民間參與台日城市交流的情形十分熱絡。像是擔任台南親善大使的知名作家一青妙，都很積極地在日本行銷台南，提升城市知名度。

黃偉哲表示，日本目前有6條國家指定自行車道，其中位於滋賀縣的琵琶湖自行車道，加上世界遺產延曆寺也位於此處，是擁有世界級知名度的觀光大縣，2013年滋賀縣和台南簽署友好備忘錄後，在締盟10周年的此刻，希望可以和台南有更緊密的友誼關係，期盼能簽署鐵馬姐妹市，更加深化雙方的觀光、文化交流。

黃偉哲說，非常感謝滋賀縣的情誼，台南也十分樂意與滋賀縣發展更緊密的羈絆，更歡迎在台南即將迎接開港400年的此刻，與世界交陪，作伙同慶。

日本 黃偉哲

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