快訊

Toro真的來了！Energy合體五月天掀回憶殺 現場嗨爆

不敵癌症病魔！日本音樂大師坂本龍一病逝

中職／龍隊劉基鴻三分彈炸出本色 單場4安讓兄弟吞開幕二連敗

一青妙牽線 台南可望與滋賀縣締結鐵馬姐妹市

中央社／ 台南2日電

台南市長黃偉哲率團前往日本訪問，今天在東京與受邀擔任台南市親善大使的台日混血作家一青妙會面，在一青妙等人促成下，台南可望與友誼城市滋賀縣進一步締結鐵馬姐妹都市。

台南市政府晚間發布新聞稿指出，黃偉哲今天在東京接受資深日本媒體人野島剛與一青妙等人拜訪，由於台南與滋賀縣曾簽訂友誼城市友好備忘錄，一青妙等人也身兼滋賀縣鐵馬大使，因此代為轉達滋賀縣與台南市簽約成為鐵馬姐妹都市的構想。

黃偉哲透過新聞稿表示，台南是許多日本遊客來台必訪之地，日本也是台南市民非常喜愛的國家，在長期互動下，民間參與台日城市交流情形十分熱絡，像一青妙就很積極在日本行銷台南，協助提升城市知名度。

黃偉哲透露，日本目前有6條國家指定自行車道，其中琵琶湖自行車道就位於滋賀縣，加上世界遺產延曆寺同樣位於此處，使滋賀成為擁有世界級知名度的觀光大縣。

黃偉哲進一步指出，滋賀縣於2013年和台南簽署友好備忘錄，締盟10週年後可望發展更緊密友誼關係，期盼能順利簽署成為鐵馬姐妹市，深化雙方觀光、文化交流，更歡迎滋賀縣在台南（安平）即將迎接開港400年的此刻，一起與世界交陪、同慶。

日本 黃偉哲 東京

相關新聞

天氣放晴各地公墓湧現人潮 雲林民眾提前祭祖原因曝光

清明節連假第2天加上天氣轉晴，雲林各地公墓今天湧現人潮，公墓管理員說，上周日的人也多，大家提早掃墓原因是想利用5天連假規...

清明連假台南晴空舒爽 市區商圈一早逾4萬人逛街吃美食

今天是清明兒童連假第2天，台南主要景點、老街、美食商街都現人潮，觀旅局統計，第1天市區就吸引超過11萬人潮，今天天氣放晴...

影／超跑直線加速動態秀 酷炫跑車競速

嘉義市商圈文化協會與台灣觀光旅遊聯盟總會共同主辦的第2屆超跑抵嘉，今天進行首日0到400公尺直線加速度賽，有超過300輛...

南市清明連假現人潮 永康臨時轉運站發揮功效

台南市清明連假出遊人潮湧現，統計利用台鐵、高鐵、客運有4萬3千人次，國道南返約11萬3千車次，市區車潮雖多，但路況還順暢...

台南農產銷日再擴大 黃偉哲與北辰商事簽合作意向書

台南市長黃偉哲為增加農特產品在日本市場的上架機會，今天前往日本埼玉縣拜會北辰商事社長太田順康，雙方簽署合作意向書，將採購...

台南最美公署藏金閣2館試營運 宛如進入歐式城堡

全台最美官署「南市環保局藏金閣2館」從4月1日起試營運，環保局統計，首日吸引約280人參觀，民眾除對擺設各式古典優雅的二...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦