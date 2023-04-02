嘉市兒童月「全嘉跑酷中」 親子同練肌力

嘉義兒童月首場活動「全嘉跑酷中」，上午在港坪國小文中五草坪熱鬧登場，市長黃敏惠等人揮出球棒，為兒童月系列活動揭開序幕，跑酷活動以快速跑跳穿行的極限運動結合路跑障礙賽元素，訓練孩子的肌肉發展，讓親子透過討論、互助合作，促進親子關係。

黃敏惠表示，活動融合兒童權利公約中禁止歧視、生存及發展權、優先考量兒童最佳利益及表意權的4大原則，讓孩子從小建立正確的觀念，同時寓教於樂傳達公約的精神，讓親子可以玩中學，學中玩。

社會處表示，活動現場設有多項跑酷關卡，全家衝衝衝以跨欄結合兒童權利公約4大原則；就Jump跳改編懷舊團康－跳格子，格子中呈現公約標語字樣，藉由遊戲過程協助參加者了解公約的意涵；捷足先登透過敏捷階梯與足球射門的配搭，訓練孩子的反應力。

上梁大吉則是以彎曲的平衡木來挑戰孩子的平衡感，現場還引進6座大型氣墊遊具，其中超大型跑酷氣墊更是融合敏捷度、柔軟度、刺激感，當孩子完成指定關卡數後，還可兌換限量的兒童節禮物。