影／超跑直線加速動態秀 酷炫跑車競速

嘉義市商圈文化協會與台灣觀光旅遊聯盟總會共同主辦的第2屆超跑抵嘉，今天進行首日0到400公尺直線加速度賽，有超過300輛車參與，吸引不少民眾觀賽，在震耳欲聾的引擎聲下，酷炫跑車瞬間加速上百公里，十分震撼。

嘉義市商圈文化協會理事長劉慶宗表示，0到400公尺直線加速度是國際賽認同的賽事，以汽缸改造、CC數區分組別競賽，每輛車都有改造過，民眾可觀賞跑車酷炫外觀及瞬間加速爆發力，在200公尺時瞬間加速可達到250公里車速，去年冠軍曾有300公里的紀錄，是民眾觀賽的重點。

劉慶宗表示，0到400公尺的直線加速賽在台灣很少見，因要找到符合賽事的場地不易，也要有地方政府支持，感謝嘉義市政府才能順利辦理這次賽事。今年改善觀賞位置，民眾可近距離在起跑點觀看賽事，活動期間安全最重要，務必遵從工作人員的指示引導。